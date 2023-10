Conflit israélo-palestinien : frappes israéliennes à Gaza et sur le sud du Liban, le Hezbollah dit être l’auteur des tirs sur Israël (DIRECT)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti dimanche les Israéliens qu’ils étaient “embarqués dans une guerre longue et difficile” ayant déjà fait des centaines de morts de part et d’autre.

L’armée israélienne a pour sa part annoncé dimanche matin avoir frappé à l’aide d’un drone une “infrastructure terroriste du Hezbollah” libanais dans la zone frontière, après que le Hezbollah a dit avoir tiré “un grand nombre d’obus et de missiles guidés” sur le secteur contesté des Fermes de Chebaa.

”La première phase est en train de s’achever […] par l’élimination de la grande majorité des forces ennemies qui se sont infiltrées sur notre territoire”, a déclaré le chef du gouvernement dans un communiqué avant l’aube à propos de l’offensive du Hamas.

7h15 : Le Hezbollah dit être l’auteur des tirs sur Israël à partir du Liban

Le Hezbollah a dit dans un communiqué dimanche avoir attaqué à l’aide d'” un grand nombre d’obus d’artillerie et de missiles guidés” trois positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre les deux pays.

Il a ajouté avoir effectué ces tirs “en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens” au lendemain de l’offensive à grande échelle lancée par le Hamas contre Israël à partir de la bande de Gaza.

7h00 : Frappes de l’artillerie israélienne sur le sud du Liban

L’artillerie israélienne a frappé dimanche sur le sud du Liban en réponse un tir en provenance de cette zone, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué publié peu avant 07h30 (06h30 HB).

”L’artillerie israélienne est en train de frapper la zone du Liban d’où est parti un tir”, indique le texte, sans plus de précision sur la nature de cette attaque. Cette annonce survient alors qu’Israël fait face depuis samedi à une offensive du mouvement islamiste palestinien Hamas lancée à partir de la bande de Gaza, sur son flanc sud. Le Hamas et d’autres mouvements palestiniens engagés dans la lutte armée contre Israël sont implantés dans le sud du Liban.

5h27 : La Chine “profondément préoccupée” par “l’escalade”

La Chine a indiqué dimanche être “profondément préoccupée” par les affrontements entre Israël et Palestiniens et a exhorté toutes les parties à la “retenue”.

”La Chine est profondément préoccupée par l’escalade actuelle des tensions et de la violence entre la Palestine et Israël et appelle toutes les parties concernées à rester calmes et faire preuve de retenue, à cesser le feu immédiatement, à protéger les civils et à empêcher une nouvelle détérioration de la situation”, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

3h24 : de nombreux pays condamnent l’attaque du Hamas et appellent à la retenue

Etats-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur samedi et dimanche les attaques du Hamas contre Israël, Berlin soulignant un risque “d’escalade régionale majeure”. La Russie et la Chine ont, pour leur part, appelé les deux parties à la retenue et à un cessez-le-feu, et l’Iran a salué l’offensive palestinienne.

2h00 : frappes nocturnes à Gaza

Au sol, les combats entre soldats israéliens et “des centaines” d’infiltrés se sont poursuivis jusque dans la nuit en “22 endroits”, selon un porte-parole de l’armée israélienne, qui a mentionné une “situation grave impliquant des otages” dans un rayon de 20 km à l’est de la bande de Gaza.

Peu avant une heure du matin dimanche (22 h GMT samedi), l’armée israélienne a frappé plusieurs bâtiments à Gaza alors que se poursuivaient les tirs de roquettes à partir du territoire, selon des journalistes de l’AFP. L’armée affirme qu’il s’agissait de “centres de commandement” du Hamas.

00h30 : Blinken discute avec l’Egypte pour “arrêter immédiatement” l’offensive du Hamas

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est entretenu samedi avec son homologue égyptien Sameh Choukri dans l’espoir que l’Egypte, un intermédiaire-clé entre Israël et le Hamas, contribue à mettre fin à l’offensive du mouvement islamiste palestinien, selon le département d’Etat.

Lors d’une conversation téléphonique avec M. Choukri, M. Blinken a souligné “l’urgence de parvenir à un arrêt immédiat de l’effroyable assaut des terroristes du Hamas contre Israël”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller.

00h25 : “Trop tôt” pour dire si l’Iran est impliqué dans l’offensive du Hamas, selon Washington

”Il est trop tôt pour dire” si l’Iran est “directement impliqué” dans l’offensive lancée par le Hamas contre Israël, et les Etats-Unis n’ont “pas d’indication” en ce sens pour l’instant, a dit samedi un haut responsable de la Maison Blanche.

Il a toutefois ajouté qu’il n’y avait “pas de doute” sur le fait que le Hamas était “financé, équipé et armé” entre autres par le régime de Téhéran.

00h20 : Etats-Unis et Israël en discussion “approfondie” sur une aide militaire

Les Etats-Unis et Israël ont eu samedi une “discussion approfondie” sur les besoins d’aide militaire de l’Etat juif face à l’offensive du Hamas, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche.

Il a indiqué qu’une annonce côté américain était possible dès dimanche, mais a reconnu que l’exécutif faisait face à une situation parlementaire compliquée, puisque l’une des chambres du Congrès est paralysée après la destitution de son chef républicain : “Il y a probablement un rôle à jouer ici pour le Congrès, et sans 'Speaker + de la Chambre des représentants, c’est une situation inédite qu’il va falloir gérer.”