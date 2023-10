Guerre israélo-palestinienne : ce que l’on sait des frappes du Hamas contre Israël

Profitant de l’effet de surprise, des combattants du Hamas à bord de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés se sont joués de l’imposante barrière érigée par Israël autour de la bande de Gaza, attaquant des positions militaires ou des civils en pleine rue. Le commandant des brigades Al-Qassam, Mohammad Deif, a annoncé avoir tiré plus de “5.000 roquettes” pour “mettre fin à tous les crimes de l’occupation”. L’armée israélienne a pour sa part compté plus de 3.000 tirs.

En représailles, Israël a mené des dizaines de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Le pays a déclenché l’opération “Sabres de fer” et mené des frappes aériennes sur l’enclave palestinienne, disant avoir détruit plusieurs bâtiments présentés comme des “centres de commandement” du Hamas.

Des civils israéliens, ainsi que des militaires, ont été pris en otage par le Hamas y compris sur le sol hébreu. Le nombre de personnes capturées − civils et soldats − et emmenées à Gaza est indéterminé, mais le porte-parole de l’armée israélienne a reconnu un nombre d’otages” significatif”.

Au moins 300 personnes ont été tuées du côté israélien, et plus de 1700 blessées, près de 24h après l’attaque. Dans la bande de Gaza, le Hamas a dénombré 256 morts et 1.788 blessés. Il s’agit de l’escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies. Cette escalade survient cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait pris Israël totalement par surprise, entraînant la mort de 2.600 Israéliens et faisant au moins 9.500 morts et disparus côté arabe en trois semaines de combat.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a immédiatement réagi samedi promettant d’écraser le Hamas. Il a annoncé la suspension des livraisons d’électricité, de nourriture et de biens d’Israël vers Gaza soumis à un strict blocus israélien depuis que le Hamas y a pris le contrôle en 2007. Ce dimanche, il a averti les Israéliens qu’ils étaient “embarqués dans une guerre longue et difficile”.

Le Conseil de sécurité de l’Onu tiendra une réunion d’urgence ce dimanche. Cette flambée de violence a été condamnée par de nombreux gouvernements. Le président américain Joe Biden a assuré samedi Israël de son “soutien inébranlable”. L’Iran a quant à lui applaudi l’offensive. “Nous soutenons cette fière opération”, a annoncé le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim-Safavi, cité par l’agence Isna.

À lire aussi

Le Liban s’en mêle

Durant la nuit de samedi à dimanche les frappes aériennes et les combats au sol ont continué en Israël et le Hamas. Dimanche, Israël a frappé le sud du Liban en réponse un tir en provenance de cette zone. L’armée israélienne a indiqué avoir frappé à l’aide d’un drone une “infrastructure terroriste du Hezbollah”.

Le Hezbollah libanais a effectivement déclaré avoir attaqué à l’aide d'” un grand nombre d’obus d’artillerie et de missiles guidés” trois positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre les deux pays. Il a ajouté avoir effectué ces tirs “en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens”.

Israël a repris dans la nuit le contrôle du commissariat de Sdérot, limitrophe à Gaza, dont le Hamas s’était emparé. La police et les forces spéciales de l’armée “ont neutralisé dix terroristes armés qui se trouvaient dans le commissariat”.

>> Retouvez les dernières informations dans notre direct