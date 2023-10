Attaque meurtrière du Hamas en Israël : l’escalade d’un conflit dont l’origine remonte à plus d’un siècle !

1917 : Les Britanniques envahissent le Proche-Orient, alors sous contrôle ottoman. Et l’administrent à partir de 1920 sous le contrôle de la Société des Nations. Le 2 novembre 1917, le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, Athur Balfour, se dit favorable à la création d’un Etat juif en Palestine. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, on observe un important exode de la population juive qui part s’installer en Palestine. Des conflits éclatent déjà entre la population arabe en place et les nouveaux arrivants.

1947 : Le 29 novembre, la résolution générale des Nations-Unies partage la Palestine en trois sections. Une section arabe représentant 45 % du territoire, une portion juive représentant 55 % du territoire et Jérusalem qui reste neutre, sous mandat de l’ONU. Une résolution refusée par l’intégralité des états arabes.

1948. Le 14 mai, l’Etat d’Israël déclare son indépendance par rapport au royaume britannique. Dès le lendemain, l’Etat est attaqué par les pays arabes. Un événement qui marque le début de la première guerre israélo-arabe dont la fin sera entérinée en plusieurs fois, un an plus tard. Israël contrôle alors 78 % du territoire palestinien, le reste étant partagé entre la Transjordanie et l’Egypte. Jérusalem est occupée en deux. Et la Palestine est dépossédée de tout droit sur son territoire.

1967 : La guerre des six jours éclate le 5 juin. Anticipant de probables attaques provenant des pays arabes (l’armée avait envahi le Sinaï, Israël attaque l’Egypte de Moshe Dayan. La Jordanie attaque à son tour Israël qui réplique et conquiert la Cisjordanie avant d’attaquer la Syrie. En Six jours, Israël affirme sa suprématie et annexe la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan, le Sinaï et l’entièreté de Jérusalem.

1972 : Lors des Jeux Olympiques de Munich, des terroristes palestiniens prennent en otage 11 athlètes israéliens, qu’ils finiront par abattre.

1973 : Le 6 octobre, Egypte et Syrie attaquent Israël par surprise, lors du Tom Kippour, la fête juive du Grand Pardon dans le but de reconquérir les territoires occupés par Israël depuis 1967. Mais la victoire d’Israël sera sans appel, le 24 octobre. L’organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat depuis 1969, devient le seul organe officiel représentant la Palestine.

1977 : Les accords de Camp David marquent le premier traité de paix entre un pays arabe (Egypte) et Israël. Ils n’améliorent cependant pas la situation en Palestine.

1987 : La population palestinienne se révolte. C’est la première intifada (guerre des pierres) qui fera 277 morts côté israéliens et près de 2.000 côté palestinien.

1993 : Le 13 septembre 1993, la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, devant un Bill Clinton aux anges, sera immortalisée et fera le tour du monde. Elle célèbre la signature des accords d’Oslo qui prévoient notamment la création d’un État palestinien sur un territoire à cheval entre la Cisjordanie et la bande de Gaza au plus tard pour 1998. Cet État ne verra jamais le jour. Prix Nobel de la Paix en 1994 avec Yasser Arafat, Yitzhak Rabin sera assassiné en 1995 par un juif intégriste opposé aux accords d’Oslo. Cela ruinera ces derniers.

Poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. ©AFP or licensors

2000 : Lors du sommet de Camp David II, le président américain Bill Clinton réunit Arafat et Ehud Barak, désormais 1er ministre, dans l’espoir de relancer le processus de paix. En vain. Quelques mois plus tard éclate la seconde intifada qui fera plus de 1.000 morts côté israélien et plus de 3.000 côté palestinien. Le processus de paix est enterré.

2005 : Tentative de relance d’un processus de paix par Mahmoud Abbas, qui a repris les rênes de l’OLP suite au décès d’Arafat. Une trêve, non-respectée par le Hamas, est signée entre Palestine et Israël. Et les accords de Sharm-el-Sheik entre le premier ministre israélien Ariel Sharon et Mahmoud Abbas, débouchent sur le désengagement des forces israéliennes dans la bande de Gaza et sur l’érection d’un mur – une barrière en réalité – entre la Bande de Gaza et Israël. Mais son contour déborde sur la bande de Gaza et Israël grappille un peu plus de territoire.

2005-2023 : de nombreux heurts opposent les Palestiniens et les Israéliens qui ne parviennent pas à s’entendre malgré les appels internationaux à la désescalade. En 2009, l’opération de Plomb de l’armée israélienne dans la bande de Gaza entraînera notamment le décès de 1.300 Palestiniens. Et le 7 octobre 2023, le Hamas lancera l’opération Al-Aqsa, envoyant plus de 5.000 roquettes sur le territoire israélien.