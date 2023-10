Conflit israélo-palestinien : annulations de vols en cascades, l’impact sur l’économie touristique sera durable

Ainsi, Brussels Airlines et les autres compagnies appartenant au groupe Lufthansa suspendent tous leurs vols réguliers au départ et à destination de Tel Aviv jusqu’au samedi 14 octobre inclus, a annoncé la compagnie lundi après-midi dans un communiqué.

La compagnie évoque une “profonde analyse” sur “l’évolution toujours incertaine de la situation sécuritaire en Israël”.

De con côté, TUI a également suspendu ses activités sur place. “Nous organisons des citytrips et des circuits avec des vols opérés par Brussels Airlines, indique Sarah Saucin, porte-parole du plus grand tour-opérateur du pays. La destination ne fait pas partie des plus populaires auprès de nos clients, nous n’avons d’ailleurs pas de clients sur place actuellement. Quoi qu’il en soit, nous annulons les voyages prévus jusqu’au 21 octobre.”

Par contre, ce nouvel embrasement risque de faire mal au secteur dans les mois (ou années ?) à venir. Israël avait réussi à séduire de plus en plus de touristes internationaux ces dernières années. En décembre, TUI devrait ouvrir une ligne entre Anvers et Tel-Aviv. “Il est encore trop tôt pour prendre une décision, mais nous devrons tenir la situation à l’œil.”

Enfin, les Affaires étrangères ont modifié leur avis de voyage dimanche tard dans la soirée. “La situation est grave. C’est pourquoi tous les voyages non essentiels dans la région (Israël, Jérusalem, Territoire palestinien) sont vivement déconseillés. Tous les voyages à Gaza restent formellement déconseillés”, lit-on sur le site internet des Affaires étrangères. “Nous verrons dans les prochains jours s’il faut renforcer cet avis” indique quant à lui Nicolas Fierens Gevaert, porte-parole des Affaires étrangères. “Tous les voyages à Gaza étaient déjà fortement déconseillés depuis longtemps.”