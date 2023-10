Conflit israélo-palestinien : plus de 1100 morts dans les combats, l’Iran nie toute implication dans l’attaque du Hamas (DIRECT)

6h43 : “Plus de 500 cibles” frappées pendant la nuit à Gaza

”Plus de 500 cibles” du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad Islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans la bande de Gaza, a annoncé l’armée israélienne. “Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l’artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique”, indique l’armée dans un communiqué.

gaza ©AFP or licensors

6h36 : Le sénateur américain Schumer se dit “très déçu” par la réaction chinoise

Le chef de la majorité au Sénat américain, le démocrate Chuck Schumer reçu lundi à Pékin, a critiqué la position de la Chine qui a appelé à la “retenue” après les affrontements entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël. “J’ai été très déçu, pour être honnête, par la déclaration […] qui n’a montré aucune compassion ni aucun soutien à Israël en ces temps difficiles et troublés”, a déclaré M. Schumer au chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré lundi à Pékin une délégation de sénateurs américains, au moment où Chine et États-Unis cherchent à apaiser les tensions malgré leur rivalité.

6h17 : L’Iran nie toute implication dans l’attaque du Hamas contre Israël

L’Iran a nié lundi toute implication dans l’attaque du Hamas contre Israël, rapporte le journal The Jerusalem Post. La délégation iranienne à l’ONU a publié une déclaration à cet effet. “Les mesures déterminées des Palestiniens constituent une défense parfaitement légitime contre 70 ans d’occupation et les crimes terribles du régime sioniste illégitime”, peut-on lire dans la déclaration.

Celle-ci indique également que l’Iran soutiendra sans réserve les Palestiniens. “Mais nous ne sommes pas impliqués dans la riposte palestinienne, qui a été menée par la Palestine elle-même”.

Auparavant, des membres importants du Hamas et du Hezbollah avaient déclaré que des responsables iraniens de la sécurité avaient aidé à planifier l’attaque surprise du Hamas contre Israël.

5h43 : Israël tente de reprendre le contrôle

1h30 : Plus de 1 100 morts

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque et 2.150 ont été blessés, a annoncé l’armée israélienne dans un nouveau bilan publié lundi matin.

Dans la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens incluant 78 enfants et 41 femmes ont été tués et 2.300 blessés, ont annoncé les autorités locales dimanche. L’armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle total des régions désertiques près de la bande de Gaza, sauver les otages israéliens qui s’y trouveraient encore et évacuer l’ensemble des habitants de la région d’ici à lundi matin. Le Hamas a fait “plus de 100 prisonniers”, a indiqué dimanche le Bureau de presse du gouvernement (GPO).

1h26 : Au Conseil de sécurité de l’ONU, plusieurs pays condamnent le Hamas

Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné dimanche l’offensive surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël, même si les Etats-Unis ont regretté l’absence d’unanimité lors de cette réunion d’urgence à huis clos.

”Une bonne partie des pays ont condamné les attaques du Hamas. Mais évidemment, pas tous”, a regretté l’ambassadeur américain adjoint Robert Woods devant la presse à l’issue de la réunion. “Vous pouvez certainement identifier l’un d’entre eux sans que je dise quoi que ce soit”, a-t-il ajouté, dans une allusion claire à la Russie dont les relations avec l’Occident se sont largement détériorées depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Selon des diplomates, aucun Etat n’a mis sur la table de proposition de déclaration commune, alors que le Conseil est régulièrement divisé sur le dossier israélo-palestinien et que certains membres espèrent un texte allant au-delà d’une condamnation du Hamas uniquement.

”Mon message a été en faveur de la fin immédiate des combats, d’un cessez-le-feu et de négociations significatives”, a déclaré l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, évoquant une situation étant le résultat en partie de “problèmes non résolus”. Son homologue chinois Zhang Jun a lui condamné “toutes les attaques contre les civils”, tout en insistant sur la nécessité d’un retour à un processus de paix pour parvenir à une solution à deux Etats.

”Il est anormal que le Conseil de sécurité ne dise rien”, a-t-il lancé en sortant de la réunion.

1h15 : L’Iran aurait aidé à planifier l’attaque du Hamas contre Israël

Selon des membres du Hamas et du Hezbollah, des officiers du corps des gardiens de la révolution iranienne travaillent avec le Hamas depuis le mois d’août pour préparer les offensives sur terre, en mer et dans l’espace aérien israélien. Les détails de l’opération auraient ainsi été mis au point lors d’une série de réunions dans la capitale libanaise, Beyrouth, selon ces mêmes sources.

Dans une interview accordée à CNN et diffusée dimanche, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré que les États-Unis “n’ont pas encore la preuve que l’Iran a mené ou est à l’origine de cette attaque en particulier, mais il existe certainement une relation de longue date”.