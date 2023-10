Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme : “Je suis moyennement satisfait de la réaction des autorités belges”

Dans l’invité de l’actu sur LN24, Maxime Binet recevait Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme pour évoquer la guerre entre Israël et le Hamas. “C’est une tragédie. Il y a les victimes et il y a les otages. Ces derniers sont encore en vie et on va rentrer dans une période très difficile”.