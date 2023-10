Les autorités sanitaires européennes appellent à la vaccination, à l'approche de l'hiver

"L'hiver dernier, les effets cumulés de la grippe, du covid-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) ont frappé plus durement les personnes très jeunes et très âgées. Les services de pédiatrie et de soins intensifs ont été mis à rude épreuve et une surmortalité a été observée", rappellent les trois instances, dans un communiqué conjoint.