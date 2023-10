Attaque du Hamas en Israël: plus de 150 otages comme boucliers humains pour faire barrage en cas de contre-offensive israélienne d'envergure

Quatre jours après le déluge d’Al-Aqsa, du nom de l’attaque surprise perpétrée par le Hamas en Israël, le gouvernement israélien continue de faire son décompte macabre : selon l’ambassade d’Israël à Washington, la barre des mille morts a été franchie. Et le bilan pourrait encore s’alourdir, de nombreux Israéliens ayant été grièvement blessés tantôt par les bombardements, tantôt par les tirs, notamment lors du festival Tribe of Nova lors duquel plus de 250 festivaliers ont été froidement abattus par les terroristes du Hamas. La riposte militaire d’Israël a quant à elle fait plus de 700 morts à Gaza, selon les autorités palestiniennes.