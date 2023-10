Conflit israélo-palestinien : après l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, “un embrasement du conflit est à craindre”

À lire aussi

Et la réaction d’Israël ne s’est pas fait attendre. Quelques heures seulement après l’attaque du Hamas, Israël embrasait la bande de Gaza à coups de bombardements et de combats au sol, causant plus de 400 victimes et 2300 blessés côté palestinien. Sans distinction aucune entre infrastructures civiles (écoles, hôpitaux, logements…) et points stratégiques du Hamas. Lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, annonçait un siège complet de la bande de Gaza où 2,3 millions de Palestiniens seraient désormais privés d’eau potable, de gaz et d’électricité : “Nous combattons des "animaux humains" et nous agissons en conséquence”, déclarera-t-il.

Le Proche-Orient est au bord de l'implosion depuis l'attaque surprise du Hamas envers Israël, samedi.

Des termes condamnés par la Communauté internationale qui ne laissent rien présager de bon ni pour les prochains jours ni pour les prochains mois. “Un embrasement du conflit est à craindre”, analyse Elena Aoun, professeure à l’UCLouvain et experte du conflit israélo-palestinien. À l’heure actuelle, on ne voit que très peu de signes d’apaisement (NDLR : seule l’Égypte tente d’éviter l’escalade). Ce qui pourrait être craint, ce sont des mouvements dans les pays frontaliers qui se mêleraient de la partie. On a vu que le Hezbollah libanais, à travers le ministère des affaires étrangères libanais, a bien signifié qu’il ne rechercherait pas l’escalade si Israël, de son côté, n’attaquait pas le Liban. Mais vous avez toute une série de groupes et groupuscules armés et qui ne sont contrôlables par personne dans le Sinaï égyptien, de manière moins vraisemblable en Jordanie mais très certainement au Liban.”

Selon notre experte, il y existe “des groupuscules armés qui pourraient prendre des initiatives qui pourraient encore plus mettre le feu aux poudres. Et bien évidemment, il faut craindre la teneur de la réaction israélienne non seulement par rapport à Gaza mais également dans les territoires palestiniens et au-delà. Ce qui pourrait embraser tout le Proche-Orient. L’Histoire est encore à écrire mais les risques d’aggravation sont d’autant plus sérieux qu’il y a très peu de voix qui appellent à la modération. Les répercussions pourraient être beaucoup plus graves que les événements dramatiques de ce week-end.”

Des événements pour lesquels “la communauté internationale porte une responsabilité écrasante”, assène Elena Aoun. “J’interprète l’opération du Hamas comme une volonté de rappeler au monde entier que les Palestiniens existent. Le Hamas veut d’abord rappeler à la société israélienne qu’ils ne peuvent pas poursuivre la colonisation et l’occupation et obtenir également une normalisation avec l’ensemble de la communauté internationale et en particulier avec les États arabes. Il y a aussi un appel indirect à la communauté internationale. Lors des accords d’Abraham (NDLR : des traités de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et le royaume de Bahreïn), la Palestine n’était même pas représentée. Aujourd’hui, lors de négociations, on ne parle plus avec les Palestiniens. Il n’y a pas uniquement une exclusion dans les textes. Les Palestiniens ont le sentiment qu’ils n’ont plus d’autre existence que celle de terroristes aux yeux de la communauté internationale. Mais on a beau ne pas parler d’eux, eux, ils vivent au quotidien la dépossession qu’induit la situation d’occupation directe et indirect par les forces israéliennes.

L'Iran nie toute implication dans l'attaque du Hamas contre Israël.

Pour Elena Aoun, l’embrasement du week-end vient donc douloureusement rappeler la nécessité impérieuse de relancer un processus de paix sérieux. “Est-ce qu’il faut cependant compter sur les Palestiniens et les Israéliens pour le faire ? Non, tous les observateurs se rendent bien compte que chacun est dans sa dynamique et que les souffrances qu’ils s’infligent mutuellement rendent improbables que les deux populations puissent prendre l'initiative d'un apaisement. La Communauté internationale doit intervenir. Elle a une responsabilité écrasante dans l’escalade des violences. C’est elle qui a laissé tomber le processus de paix.”

Pour autant, même si accord de paix il devait y avoir, sera-t-il respecté ? Rien n’est moins sûr. Pour rappel, les accords d’Oslo, signés en 1993 par Yasser Arafat, alors chef de l’Organisation de libération de la Palestine, et Yitzhak Rabin, alors premier ministre d’Israël, devaient mener à la création d’un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au plus tard en 1998. Or, ils ne seront jamais appliqués. “Quand Arafat a souhaité redéclarer l’indépendance palestinienne conformément aux accords d’Oslo, toute la communauté internationale, à commencer par les Européens, avait modéré son enthousiasme en lui disant que cela ne ferait qu’envenimer les choses. Ce n’est donc pas surprenant qu’aujourd’hui, on voit des Palestiniens, y compris en Cisjordanie, qui font part de leur solidarité avec le Hamas même si personne n’est heureux de voir le sang des Israéliens couler. Mais ils sont dans une situation où, depuis des années, c’est leur sang qui coule dans l’indifférence la plus totale.”

Le déluge d’Al-Aqsa a mis en lumière la faillite des renseignements israéliens

Les renseignements israéliens ont failli dans leur mission : personne n'avait anticipé une possible attaque surprise du Hamas.

Outre l’importance de l’attaque palestinienne – plus de 5.000 roquettes, des attaques aux drones, des deltaplanes,… – qui laisse penser à une aide extérieure – l’Iran est cité mais Téhéran dément -, c’est surtout l’absence d’anticipation d’une telle attaque par Israël qui soulève des questions. Le pays est pourtant réputé pour avoir un service de renseignements particulièrement performant. Pourtant, rien n’avait été détecté avant l’attaque. “C’est ce qui étonne un peu tout le monde, à commencer par les Israéliens eux-mêmes, confie Elena Aoun, professeure à l’UCLouvain et experte du conflit israélo-palestinien. Et quelque part, la clé de réponse est à retrouver dans l’exemple, cinquante ans plus tôt, de la guerre de Kippour. Les travaux sur cette période-là ont montré à quel point Israël se sentait conforté dans sa situation. L’État n’envisageait pas que les pays arabes puissent faire quoi que ce soit et je pense qu’on est aujourd’hui dans un événement du même ordre. Ils ont sous-estimé la capacité des acteurs arabes à réagir et ont été surpris comme ils l’ont été en 1973. Personne n’avait anticipé et on se demande même si le Hamas pensait pouvoir agir aussi facilement.”

Avec les technologies actuelles (Internet, télécommunications,…), il devait pourtant être relativement aisé pour le service de contre-espionnage israélien de détecter la menace… Sauf si le Hamas en est revenu à des modes de communication plus ancestraux. “À savoir la communication verbale directe entre personnes de confiance, de manière justement à déjouer cette surveillance incessante de toutes les communications palestiniennes à Gaza par les Israéliens. Ce qui est d’autant plus étonnant, c’est qu’on a d’un côté une armée israélienne quasiment futuriste et de l’autre côté un groupe plus "artisanal" qui, malgré un différentiel de moyens incommensurables, est parvenu à faire d’importants dégâts et de nombreuses victimes. C’est en soi un message du Hamas qui dit que même sans les moyens dont dispose Israël, il peut quand même lui infliger de la douleur.”