Attaques du Hamas en Israël: plus de 187.000 Palestiniens déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza, Washington ne va pas envoyer de troupes (DIRECT)

06h55 : Washington n'a "aucune intention d'envoyer des troupes"

Les Etats-Unis n'ont "aucune intention d'envoyer des troupes" après l'attaque du Hamas contre Israël, qui a fait au moins 11 morts de nationalité américaine, a dit lundi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Il a précisé que la Maison Blanche serait lundi soir illuminée aux couleurs d'Israël en signe de solidarité avec l'Etat juif.

06h54 : Delta annule ses vols vers Israël jusqu'à la fin octobre

La compagnie aérienne américaine Delta a annoncé lundi soir l'annulation de tous ses vols pour Israël jusqu'à la fin du mois d'octobre dans la foulée de l'offensive militaire du Hamas.

"Alors que nous continuons de suivre les événements dans la région, nous avons pris la décision difficile d'annuler nos vols vers Tel-Aviv jusqu'au 31 octobre 2023", a indiqué Delta, en précisant que ses équipes tentaient de "trouver des alternatives sûres pour les clients tentant de quitter" la métropole israélienne.

Depuis l'offensive militaire surprise du Hamas, qui a été suivie par des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, de nombreux transporteurs aériens, dont United, American Airlines, KLM-Air France, Lufthansa, ont suspendu leurs liaisons vers l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.

United Airlines a cependant indiqué avoir "opéré deux vols réguliers au départ de Tel-Aviv samedi soir et tôt dimanche".

Idem pour American Airlines, qui a indiqué lundi avoir opéré deux vols ce weekend. "Nos vols pour Tel-Aviv resteront suspendus jusqu'à ce que les conditions permettent de les reprendre", a ajouté le transporteur.

La compagnie israélienne El Al a dit dimanche maintenir ses liaisons régulières à l'heure où les principaux transporteurs étrangers multiplient les annulations.

Mais il est possible que le groupe annule "des vols vers des destinations où il y a peu d'Israéliens" afin "d'aider des Israéliens ailleurs", a expliqué sa porte-parole.

06h53 : Le prince héritier saoudien travaille à éviter une expansion du conflit Hamas/Israël

Le prince héritier a également déclaré à M. Abbas que le royaume du Golfe continuait à "soutenir le peuple palestinien pour qu'il puisse exercer ses droits légitimes à une vie décente, réaliser ses espoirs et ses aspirations, et parvenir à une paix juste et durable", a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne.

Face aux attaques terrestres, aériennes et maritimes sans précédent du groupe islamiste palestinien, qui ont fait 800 morts côté israélien, Israël a lancé une série de frappes sur Gaza, qui a enregistré 687 victimes.

La spirale de la violence s'est déclenchée en pleine tentative de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, parrainée par les Etats-Unis, désormais compromise selon les analystes.

Des négociations entre les deux plus anciens alliés des Etats-Unis au Proche-Orient, qui partagent une inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien, devaient avoir lieu dans les prochaines semaines.

Toutefois, le prince Mohammed avait déclaré le mois dernier à Fox News que la question palestinienne était "très importante" pour l'Arabie saoudite.

"Nous devons résoudre cette question. Nous devons faciliter la vie des Palestiniens", avait-il déclaré.

06h52 : Washington déplore au moins 11 ressortissants tués

"Ce n'est pas une tragédie lointaine": les Etats-Unis comptent désormais au moins 11 ressortissants tués dans l'attaque du Hamas, ainsi que de probables otages, et ont répété encore une fois lundi leur soutien à Israël, joignant leur voix à celles de leurs alliés européens.

Dans un communiqué, Joe Biden a jugé "probable" que des "citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues" par le groupe islamiste palestinien, qui a menacé lundi d'exécuter des otages.

Le démocrate de 80 ans, avant de s'exprimer publiquement mardi à la Maison Blanche à propos de ces attaques, a par ailleurs indiqué que le nombre d'Américains tués par le Hamas s'élevait désormais au moins à 11.

"Nous nous rappelons la souffrance d'être attaqués par des terroristes chez nous, et les Américains dans tout le pays sont unis face à ces actions horribles qui ont à nouveau coûté des vies américaines innocentes", a déclaré le président, en annonçant ce nouveau bilan "déchirant".

06h50 : Le président vénézuélien Maduro accuse Israël de "génocide" contre les Palestiniens

"Le secrétaire général de l'ONU a publié un communiqué que nous avons lu attentivement, un communiqué d'alerte, d'alarme, face au génocide qui a commencé contre le peuple palestinien à Gaza", a déclaré M. Maduro à la télévision.

Tout en reconnaissant les "inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité", M. Guterres s'est dit "profondément bouleversé" lundi soir par l'annonce du "siège complet" de la bande de Gaza.

"Par le passé, nous avons déjà vu des massacres, des massacres brutaux, contre le peuple palestinien", a aussi déclaré le dirigeant du Venezuela, estimant que les Palestiniens subissaient un "nouvel apartheid".

"Nous exigeons un cessez-le-feu, nous exigeons le respect des décisions des Nations unies, nous exigeons le respect des droits des peuples et exigeons que des négociations de paix soient ouvertes immédiatement pour rétablir les droits historiques du peuple palestinien à l'indépendance, au territoire, à la paix. Je plaide pour le peuple palestinien, je plaide pour la paix", a encore dit le président Maduro.

Le Hamas a lancé une offensive surprise et massive samedi sur Israël. La guerre a depuis fait près de 1.400 morts de part et d'autre selon les bilans officiels.

Le mouvement islamiste palestinien a menacé lundi d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes d'Israël qui se multiplient sur la bande de Gaza.

En 2009, son prédécesseur Hugo Chavez avait lui aussi accusé Israël de conduire un "génocide" à Gaza après une attaque israélienne fin 2008.

06h38 : Plus de 187.000 Palestiniens déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza, selon l'Onu

Plus de 187.000 habitants de la bande de Gaza ont fui leurs maisons pour trouver un logement plus sûr ailleurs dans l'enclave, selon des chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Ocha), un organe de l'Onu.

Le déplacement dans la bande de Gaza s'est "intensifié" au cours des dernières 24 heures, indique l'Ocha. Au total, 137.427 personnes ont trouvé refuge dans les 83 écoles gérées par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Quelque 41.000 personnes sont également hébergées par des parents ou des connaissances après que leurs maisons ont été endommagées voire détruites.

L'armée israélienne mène des attaques sur la bande de Gaza en réponse à l'attaque surprise du Hamas samedi. Avec la poursuite des bombardements israéliens, il est attendu que le nombre de personnes déplacées dans la région augmente.