”Je suis sidéré par le silence de mes amis du métier” : Le coup de gueule d’Arthur lors de la manifestation en soutien à Israël (VIDEO)

Dans la foule, l’animateur Arthur n’a pas caché sa colère de ne voir personne du milieu télévisuel manifester avec lui. “Je suis un petit peu en colère. Parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets. Je ne comprends pas pourquoi”, déclare-t-il au micro de Paul Larrouturou de TF1. “On est là quand il s’agit de toutes les causes et celle-ci… C’est comme le Bataclan quoi. Je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n’est jamais trop tard.” La veille en story, il avait écrit ce message bouleversant accompagné d’une photo d’une famille. “À mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes et sportifs. Regardez bien ces visages. Ceux d’une famille entière massacrée par ces terroristes barbares. Ils sont 700 autres à avoir perdu la vie parce que juifs. Et 2 000 autres gravement blessés. Ne restez pas silencieux, arrêtez d’avoir peur. Il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue une seconde fois !”

“Je suis victime d’un torrent d’insultes et d’allusions à la fois antisémites et homophobes”

De nombreuses personnalités (Christophe Beaugrand, Mario Barravecchia, Caroline Margeridon ou encore Kevin Levy et Estelle Denis) ont réagi à sa sortie, saluant son discours. “Je suis tellement d’accord, écrit Christophe Beaugrand. Je l’ai d’ailleurs écrit dans une story hier, depuis je suis victime d’un torrent d’insultes et d’allusions à la fois antisémites et homophobes. Mais rien ne m’empêchera de prendre la parole.”

Même son, de coche du côté de Sophie Tapie. “Je suis entièrement d’accord avec toi, et je l’ai publiquement exprimé sur mes réseaux sociaux. J’ai même perdu des abonnés, mais peu importe car je préfère sincèrement garder à mes côtés des gens sensés et sensibles au terrorisme.”