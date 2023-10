L'attaque du Hamas entraîne une hausse du prix du gaz, qui atteint son niveau le plus élevé depuis quatre mois

À la bourse du gaz d'Amsterdam, le prix de l'approvisionnement a augmenté de 4 % pour atteindre 45,7 euros par mégawattheure en novembre. Lundi, le gaz était déjà presque 15 % plus cher. Les tensions croissantes au Moyen-Orient ont augmenté les risques d'approvisionnement à l'approche de la saison de chauffage hivernale dans l'hémisphère nord.

Selon des responsables du gouvernement égyptien, les livraisons de gaz d'Israël à l'Égypte ont chuté d'environ 20 % à la suite de la fermeture du champ gazier Tamar de Chevron. L'Égypte avait prévu de reprendre ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Europe après la période estivale, mais elle attend maintenant de voir l'impact de l'interruption des approvisionnements en provenance d'Israël, selon les responsables du gouvernement.

Bien que les stocks de gaz européens soient presque entièrement remplis pour l'hiver et que la demande de gaz industriel soit encore bien inférieure à la moyenne historique, le prix du gaz en Europe reste extrêmement sensible aux variations de l'offre. En effet, les livraisons de gaz russe à l'Europe ont presque totalement disparu depuis l'année dernière et doivent être complétées par des importations de gaz naturel liquéfié en provenance d'autres régions du monde.

De même, les prix du gaz ont augmenté la semaine dernière, après que le personnel des usines de GNL australiennes a annoncé qu'il allait à nouveau cesser le travail pour obtenir, entre autres, des hausses de salaires. En outre, une fuite a été découverte dans un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie le week-end dernier.

Les prévisions météorologiques indiquent également que les températures dans le nord-ouest de l'Europe devraient baisser à partir de la semaine prochaine, ce qui incitera un plus grand nombre de personnes à allumer leur chauffage. En outre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévenu que la faible demande de gaz industriel et les réserves importantes ne garantissaient pas encore des prix stables pendant la saison de chauffage. "Le risque de volatilité des prix, en particulier en cas d'hiver froid, est préoccupant", a déclaré l'AIE.