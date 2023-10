Rami Gershon (ex-Standard et Gand) est en Israël : “En tant que futur papa, je suis inquiet, mais j’ai confiance en nos soldats et en notre esprit”

Gershon a été champion de Belgique avec La Gantoise. ©Copyright ISOSPORT

Après trois saisons, il retourne en Israël, au Maccabi Haïfa, en 2017. À 35 ans, Rami Gershon y a resigné en début de saison jusqu’en 2024. Mais depuis les attaques terroristes du Hamas, la vie est à l’arrêt en Israël. Le sport passe logiquement au second plan. “Nous vivons des jours terribles ici en Israël, nous a-t-il raconté. J’espère au moins que le monde verra avec quel genre de personnes on vit à côté de nous. Assassiner de sang-froid des enfants et des personnes âgées dans leurs maisons, kidnapper des civils innocents, massacrer des jeunes lors d’un festival de musique, causant également de nombreuses pertes à leur propre peuple… Lorsque je jouais en Belgique, on m’a souvent demandé pourquoi nous ne parvenons pas à trouver une solution pour une paix durable. Il n’y a malheureusement pas de solution raisonnable avec ce genre de personnes.”

Le défenseur est chez lui avec sa femme, le mannequin Neta Alchimister. Ils attendent leur premier enfant. La joie de bientôt devenir parents (Neta est enceinte de huit mois) est amoindrie par le stress lié aux attaques. “Ma femme est enceinte, donc j’essaie évidemment d’être avec elle et de la soutenir autant que je peux. Bien sûr, en tant que futur papa, je suis très inquiet, mais cela dit, j’ai confiance en nos soldats et en notre esprit. Nous sommes très unis en Israël et motivés pour gagner cette guerre, plus que jamais.”