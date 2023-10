Attaques du Hamas en Israël : 1 200 morts côté israélien, 900 en Palestine et plus de 260 000 personnes déplacées dans la bande de Gaza (DIRECT)

Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens. Et dans le nord, l'armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes.

Voici les dernières informations :

07h12 : Biden assure Israël de son appui sans réserve

Joe Biden, endossant sans réserve le rôle de premier soutien d'Israël, a martelé mardi dans un discours vigoureux qu'il aiderait l'État hébreu à se défendre face au "mal à l'état pur".

Peu avant de s'exprimer depuis la Maison Blanche, le président américain s'était entretenu avec Benjamin Netanyahu, qui a évoqué "une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", selon une vidéo de leur entretien, publiée par ses services.

"Des centaines de massacres, des familles anéanties dans leur lit, dans leur maison, des femmes brutalement violées et assassinées, plus d'une centaine d'enlèvements (...), ils ont pris des dizaines d'enfants, les ont ligotés, brûlés et exécutés, ils ont décapité des soldats", a ajouté le Premier ministre israélien en parlant au téléphone avec Joe Biden.

"Il y a dans l'existence des moments (...) où le mal à l'état pur frappe le monde. Le peuple d'Israël vient de vivre l'un de ces moments, par les mains couvertes de sang de l'organisation terroriste Hamas", a ensuite dit le président américain.

Le groupe islamiste palestinien a qualifié ses propos d'"incendiaires", et l'a accusé de vouloir "dissimuler les crimes d'Israël".

"Nous nous devons d'être absolument clairs. Nous nous tenons aux côtés d'Israël", a dit Joe Biden, en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du chef de la diplomatie Antony Blinken, qui se rendra jeudi dans l'État hébreu en signe de "solidarité et de soutien" ainsi qu'en Jordanie.

06h30 : Le bilan des attaques s'alourdit à 1.200 morts du côté israélien, 900 du côté palestinien

Le bilan de l'offensive du Hamas contre Israël est passé à 1.200 morts du côté israélien, a déclaré mercredi matin le porte-parole de l'armée israélienne, contre plus de 1.000 annoncés jusque-là.

L'attaque a fait "plus de 2.700 blessés" côté israélien, a ajouté Jonathan Conricus dans une vidéo publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter). Des dizaines de personnes sont en outre officiellement recensées comme "otages ou disparues".

Du côté palestinien, 900 personnes sont mortes et plus de 4.500 ont été blessées, selon les autorités locales. Le Hamas a annoncé que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes.

L'armée israélienne a, de plus, annoncé mardi avoir récupéré les corps de 1.500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza.

04h00 : Plus de 260.000 déplacés dans la bande de Gaza

Plus de 260.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

"Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile", indique l'Ocha dans un communiqué publié mardi, disant s'attendre à ce que ce nombre "continue d'augmenter". L'organisation note qu'environ 3.000 personnes ont été déplacées "en raison d'escalades antérieures", avant samedi.

Depuis l'offensive de samedi conduite en Israël par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, la guerre a fait plus de 3.000 morts au total, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.

L'armée israélienne a déclenché samedi l'opération "Sabre de fer", menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des "centres de commandement" du Hamas à Gaza.