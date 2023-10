Benjamin Netanyahou, tenu pour responsable de l'attaque du Hamas sur Israël : "On se souviendra de lui comme notre destructeur"

Deux de ses amis sont morts. Au moins trois autres sont portés disparus. Pour Avshalom Krispel, une seule personne est responsable : "Bibi Netanyahou. Il a la tête à l'envers. C'était un bon Premier ministre, mais maintenant, il ne pense plus qu'à lui-même", dit-il en écrasant une cigarette.

Partout en Israël, on parle de "collaborateurs" qui auraient vendu le pays et permis au Hamas de passer la clôture hypersophistiquée qui contrôle Gaza. Mais au-delà du complot, il y a un crime plus important : le Premier ministre qui a été pris au dépourvu. Un crime pour tout Israélien - encore plus quand cela mène le pays vers une guerre qui ne peut pas être gagnée. Benjamin Netanyahou a bâti tout son fonds de commerce sur son profil de Monsieur Sécurité. L'offensive massive du Hamas au nez et à la barbe des services de renseignement a mis tout cela par terre.

Samedi, Benjamin Netanyahou a pris plusieurs heures pour réagir vraiment à l'assaut, ou pour communiquer aux Israéliens exactement ce qu'il se passait. Ce sont les réseaux sociaux qui ont permis à la population de tout le pays de prendre la mesure de l'horreur qui se produisait. Netanyahou, comme l'armée, semblait avoir disparu.

Aujourd'hui, il tente de reprendre le dessus, en promettant toujours plus de force. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, promet aux "animaux" du Hamas un siège long et difficile. Mais les hommes de Tsahal refusent encore de parler de cette faille sécuritaire qui a facilité l'attaque. "Nous aurons le temps après de faire une enquête, de savoir où était qui, et quand, de répondre aux questions difficiles qui se posent", ne dénie pas le général Dan Goldfus de son léger accent sud-africain. Mais pour l'instant, le commandant de la 98e division des commandos d'élite actifs actuellement aux abords de la bande de Gaza, n'a qu'une chose en tête : "L'autre côté doit apprendre qu'ils ne peuvent pas faire ça sans que leur réalité change."

Le dilemme insoluble des otages

De fait, la réalité des Gazaouis a changé. Dans la bande, on se terre dans des immeubles délabrés, on pleure les morts et on essaie quand même de faire rire les enfants, alors que les bombes tombent, encore et encore, le jour comme la nuit. Le Hamas n'a pas mis ses menaces à exécution, mais il a promis de commencer à exécuter les otages, publiquement s'il le faut. C'est un dilemme insoluble pour l'État hébreu, dont la raison d'être même est de protéger la vie de son peuple.

Bien que la situation aux abords de la bande de Gaza reste tendue, l'armée israélienne a annoncé mardi matin avoir repris le contrôle le long de la frontière. Quatre jours après le début de l'offensive du Hamas, le brouillard se lève, la vie civile revient, et avec elle, les équipes de secouristes et de journalistes qui prennent la mesure des massacres, immortalisant des noms que les Israéliens n'oublieront plus jamais : Be'eri, Kfar Azza et d'autres encore à venir sans doute.

L'héritage de Benjamin Netanyahou aurait dû être la paix avec les pays du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite. Le rayonnement d'une nouvelle façon de voir Israël, qui ne serait pas liée à la question palestinienne. C'est raté. Il risque maintenant de ne pas pouvoir survivre à cette guerre. Ses appels répétés à la création d'un gouvernement d'union nationale inconditionnel restent sans réponse.

Dans l'incertitude, les familles des otages israéliens retenus à Gaza se morfondent. Elles se sentent seules, abandonnées. "C'est comme si Israël n'existait plus", résume la comédienne Noam Shuster Eliassi sur X. "Il ne reste plus que ses citoyens. Nous sommes seuls et nous prenons soin les uns des autres. On se souviendra de Netanyahou, encore plus que de Golda, comme notre destructeur."