”Ils tiraient sur les bébés, les enfants, les mamans” : un kibboutz marqué à jamais par l'attaque du Hamas, les survivants témoignent

En quinze minutes, de nombreuses vies ont été détruites, comme l’ont rapporté des témoins à BFMTV ce mercredi. Bien que gardé par une barrière de sécurité, le kibboutz est attaqué aux alentours de 6 heures du matin. Ce sont des habitants rentrant à Beeri qui furent les premiers à en faire les frais. Alors qu’ils s’apprêtent à pénétrer dans le kibboutz, ils se font tirer dessus par des terroristes du Hamas, comme en attestent les vidéos de sécurité de Beeri. Les hommes profitent alors de l’ouverture de la barrière pour déferler dans le village.

Déboulant dans les rues, rentrant dans les maisons, le massacre des terroristes du Hamas est sommaire. Ils tirent de manière indiscriminée sur les habitants, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de vieillards.

”C’était un carnage. Pourquoi je suis vivant ? C’est seulement par chance, raconte Gadi Simmons au micro de BFMTV. C’était totalement arbitraire, par quelle maison ils commenceraient. Il n’y a eu aucune résistance de notre part”. “Ils tiraient sur les bébés, les enfants, les mamans. On entendait les bruits. Plus rien ne sera jamais comme avant, y compris pour mes enfants. Mais on va être forts. On retournera dans ce kibboutz”, se livre l’habitant.

Après le passage express -à peine quinze minutes- des terroristes du Hamas, les secours arrivent et s’empressent de chercher des survivants. Le bilan s’élève à plus de 100 morts, comme le rapporte l’ONG israélienne Zaka. Du côté des terroristes, environ 70 d’entre eux ont été tués lors d’échanges de tirs avec les forces de sécurité.