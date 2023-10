D'après Ludivine Dedonder, la Belgique formera les pilotes ukrainiens, comme cela a été annoncé et, élément nouveau, elle prendra en charge l'ensemble de la maintenance des avions F-16 de la coalition.

Initialement, il était prévu que la Belgique contribue au programme d'envoi d'avions de combat européens à l'Ukraine, seulement en contribuant à la formation des pilotes. La Défense arguait que les F-16 belges étaient trop vieux.

Au sein du gouvernement, les ministres MR Hadja Lahbib et David Clarinval avaient cependant insisté pour que la piste de l'envoi de F-16 belges soit étudiée en profondeur, notamment parce que l'ensemble des appareils n'ont pas eu la même intensité d'utilisation.

David Clarinval s'est réjoui mercredi du changement de décision de la ministre de la Défense et a "constaté que ce qui était impossible est devenu possible".

À lire aussi

"Kyiv est à 2000 KM de Bruxelles. La meilleure façon de protéger les citoyens belges et européens est de continuer à soutenir l'Ukraine. La livraison de #F16 y contribuera! L'analyse que nous avions demandée a été concluante. Une bonne nouvelle pour notre défense collective", a commenté pour sa part la ministre des Affaires Etrangères sur X.

Plus largement, la ministre de la Défense a souligné que l'objectif est d'envoyer à l'Ukraine un soutien continu, à court terme via l'envoi de munitions, de missiles, de véhicules, de camions, mais aussi à moyen terme et à long terme, même une fois le conflit dépassé pour offrir des garanties de sécurité

Selon Mme Dedonder, la formation à la conversion sur F-16 de pilotes américains et norvégiens vient de se terminer en Belgique. Celle-ci enverra au début de l'année prochaine cinquante militaires au Danemark pour la formation de pilotes et de techniciens.

"Je propose également d'accueillir d'ici la fin de l'année cinquante techniciens ukrainiens pour une formation en collaboration avec notre industrie de défense et de sécurité, notamment Sabena engineering. Nous proposons également de nous occuper de la maintenance de l'ensemble des F-16 de la coalition avec des firmes reconnues pour leur expertise", a-t-elle encore indiqué sur Bel RTL.