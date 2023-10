2023, une année à séismes meurtriers : “Il n’y a pas de liens direct avec le dérèglement climatique”

Entre le 5 et le 12 octobre 2023, l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) en a compté 134. Depuis le début de l’année, les chiffres grimpent à plus de 7.500 séismes considérés comme potentiellement dangereux. Malgré ce nombre impressionnant, le record ne se cache pas là. Au contraire, les sismologues considèrent cette fréquence d’activités sismiques comme commune. Mais c’est en analysant le nombre de séismes meurtriers en 2023 que la perspective d’une année banale change en une année déjà tristement célèbre pour tous les morts qu’elle aura vécue.

Les récents séismes de février (Turquie et Syrie avec une magnitude 7.8) et de septembre (Maroc avec une magnitude 6.8) sont rentrés dans le top 20 des plus dévastateurs sur ces 20 dernières années. À eux deux, ils comptabilisent un bilan humain de plus de 56.000 morts. L’Afghanistan ne devrait quant à lui plus tarder à renter dans ce funeste podium avec ses 2.400 décès.

carte des séismes dans le monde ©Site notre-planète.info

Pourquoi 2023 est-elle une année si meurtrière ?

Le lien entre la recrudescence des catastrophes naturelles et le dérèglement climatique est aujourd’hui une évidence. Mais en sismologie, la corrélation est plus complexe. Thomas Lecocq, expert sismologue à l’Observatoire Royal de Belgique remet en contexte les récents événements : “Cette année est tout à fait normale en termes de fréquences de séismes. Il n’y a rien d’exceptionnel dans nos chiffres. Par contre, l’année 2023 est très meurtrière mais ce n’est du qu’au hasard.” relève notre interlocuteur.

Sur les liens avec le dérèglement climatique, Thomas Lecocq est catégorique : “Avec nos analyses, il nous est impossible d’affirmer une quelconque relation entre la hausse des températures, la fonte des glaciers et l’avènement de séismes très meurtriers. C’est une erreur de penser que quelques degrés peuvent influencer les plaques tectoniques ou la croûte terrestre. Elles sont trop profondes. Les conséquences pourraient s’établir si les températures s’élevaient encore plus et pendant plusieurs décennies ou si d’importantes inondations couvraient des surfaces terrestres et stagnaient là jusqu’à s’infiltrer à travers les couches terrestres.”

Si l’on se base sur le discours officiel des sismologues, l’année 2023 et ses trois nouveaux venus dans le podium des séismes les plus meurtriers sont donc une anomalie due au hasard. A priori, il est improbable que l’on puisse revivre autant de tremblements de terre de cette magnitude dans les prochaines décennies.