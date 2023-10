Élections au Liberia : L’ex-footballeur star Georges Weah veut jouer les prolongations mais fait face à un adversaire coriace !

À lire aussi

L’actuel président et l’ancien vice-président s’étaient déjà retrouvés en face-à-face en 2017 lors du second tour des présidentielles. Résultat : victoire à 61,54 % pour le ballon d’or 1995. Cette fois, le match s’annonce plus serré. Le dernier mandat de George Weah ne fait pas l’unanimité chez les Libériens. Le peuple lui reproche son manque de volonté de création de tribunaux pour juger les crimes de guerre lors de la guerre civile de 1989 à 2003. Un dossier de plus en plus brûlant qu’il a préféré écarter pour se concentrer sur l’augmentation de la qualité de vie des Libériens. L’ancien attaquant garde ses instincts de buteur et se projette toujours vers le but, sans jeter un seul coup d’œil en arrière.

Joseph Boakai, lui, a tout vécu au Liberia. Les guerres civiles comme les pandémies. Il profite des reproches émises à l’encontre de son adversaire pour s’emparer des revendications. Il dit vouloir déterrer le passé pour avancer, ce qui sous-entend répondre l’appel de création des tribunaux.

Autre sujet brûlant, la corruption endémique. George Weah n’a pas non plus brillé sur ce terrain-là. Lui, qui critiquait les inactions de sa prédécesseure Ellen Johnson Sirleaf n’a pas fait mieux.

Le manque d’avancées sur ces sujets cruciaux aux yeux des Libériens peut envoyer l’ex-ballon d’or sur le banc et lui faire perdre sa place de titulaire pour les six prochaines années.

File de libériens qui attendent pour aller voter aux urnes de Kenny Town à Monrovia, capitale du Liberia. ©AFP or licensors

Un dépouillement très lent et des résultats qui tardent

Le vote avait lieu le mardi 10 octobre en matinée où 2.471.616 électeurs s’étaient rendus aux urnes. Depuis, seul 0.27 % des scrutins ont été dépouillé et seulement deux comtés sur les quinze du Liberia ont commencé à compter les votes. Le gouvernement libérien n’a communiqué que brièvement à propos de la lenteur du processus. Davidetta Lansanah, cheffe de la Commission électorale national a affirmé : Les résultats des bureaux sont progressivement transmis au centre de données du siège où ils seront comptabilisés en vue de leur annonce”. Un discours concis qui ne donne aucune information sur le temps que cela prendra.

Pour le moment, même si les chiffres ne sont pas à prendre en compte car très peu représentatifs de l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, Joseph Boakai est en tête avec 60,17 % et George Weah le suit avec 32,43 % des voix. Si un candidat obtient la majorité des voix dès le premier tour, il sera élu directement président sans passer par un second tour.

Le match est donc loin d’être fini.