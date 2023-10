La communauté juive de Belgique s’organise pour soutenir les victimes du Hamas : “C’est pour tous ceux qui souffrent”

La solidarité a fonctionné à plein régime. ©D. R.

Plusieurs points de collecte ont donc été organisés. La générosité était de mise, pas seulement de la part des membres de la communauté juive. L’avion affrété par El Al partira le plus vite possible en direction de Tel Aviv. “Quand on doit partir dans l’urgence de chez soi, on ne pense pas à tout emporter. Les vêtements et les produits d’hygiène, cela fera du bien aux personnes qui en ont besoin. Une organisation (United Hatzalah) réceptionnera les dons et les colis et les distribuera. Il y aura peut-être un deuxième avion. Il faudra voir comment ça se passe, notamment sur place. Mais d’abord, le premier avion doit partir…”