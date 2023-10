La croisière qui “ne finit jamais” n’a toujours pas de… bateau et pourrait finalement ne jamais lever l’ancre

Mais comme tous les clients intéressés ne pouvaient pas embarquer à la date prévue, la compagnie a mis sur un pied un projet encore plus fou : tant que des passagers payent 36 000 € par an (pour 3 ans minimum), ils peuvent embarquer quand ils le souhaitent et le navire continuera de naviguer. La croisière “qui ne finit jamais” était née.

À lire aussi

C’est le 1er novembre prochain que les riches chanceux étaient censés larguer les amarres depuis Istanbul. Mais le départ est compromis car Life at Sea n’a pour l’instant… pas de bateau à disposition. La compagnie devait conclure l’achat du navire en septembre mais selon CNN cela n’a toujours pas été le cas.

Cette situation semble provoquer de l’inquiétude chez les futurs passagers de la croisière, interrogés par CNN : “C’est une blague”, a déclaré une personne qui a déboursé 100 000 € pour réaliser son rêve, “j’ai honte de m’être fait avoir.” Plus dramatique, une autre personne a expliqué qu’elle avait vendu sa maison et son entreprise pour réaliser ce tour du monde en bateau : “À partir du 1er novembre, je serai sans emploi et sans toit. Dans ma tête, je réfléchis déjà à un plan B, pour trouver un endroit où je pourrais séjourner quelque temps.”

Du côté de la compagnie Life at Sea, on se veut plutôt optimiste. La CEO de l’opérateur de croisières Kendra Holmes est convaincue que le bateau partira en temps et en heure.