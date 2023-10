Moment émouvant dans “Il faut qu’on parle” : “Avec sa chanson, U2 a fait savoir qu’il n’y avait qu’une dignité contre la barbarie”

Dans sa chronique, Alain Kupchik est revenu sur l’horreur qui s’est déroulée le 7 octobre dernier en Israël. “J’aurais bien eu envie de vous parler d’autre chose”, a-t-il débuté, “ce que nous avons vu, ce ne sont ni plus, ni moins que des crimes contre l’humanité.”

Dans toute cette obscurité, l’artiste, très touché, voit tout de même une petite lueur d’espoir : “Je ressens tout de même une pointe d’optimisme quand j’entends les points de vue et les prises de position de personnalités étiquetées à gauche voire pro-palestieniennes.”

Il est également revenu sur la revisite de la chanson “Pride” par U2 à Las Vegas. Dans le troisième paragraphe de sa chanson, le groupe a changé les paroles pour rendre hommage aux victimes qui assistaient au festival Supernova. “Il a ainsi fait savoir qu’il n’y avait qu’une dignité face à la barbarie et la haine aveugle”, a-t-il expliqué alors que l’extrait a été diffusé durant l’émission.

En voyant cet extrait, Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles n’a pu retenir ses larmes. “J’ai trouvé que les mots d’Alain étaient très justes. Je les admire parce que je n’ai pas les mots. Je me sens très faible vis-à-vis de cette situation.”

Autre débat : le Youtubeur star Norman Thavaud a été blanchi. Maili Bernaerts, journaliste de la DH/Les Sports + estime que la Justice n’aide pas les victimes d’agressions sexuelles car elles sont très difficiles à prouver.

De son côté, l’avocat Steve Gries regrette qu’il existe désormais deux justices : la Justice de l’État, officielle et la Justice des sociétés privés et des réseaux sociaux. “Pour ce qui concerne les violences faites aux femmes, la Justice officielle est un gros problème. Car la charge de la preuve repose sur celui qui se plaint. Or, vous ne pouvez pas toujours, dans le cadre d’une agression sexuelle, qu’elle soit physique ou verbale, apporter une preuve. Dans ce cas, le doute profite à celui qu’on accuse. Pour combler cela, il y a désormais la caisse de résonance des réseaux sociaux qui permet de venir en aide à la Justice. Désormais, les victimes peuvent faire savoir que ce n’est pas parce qu’on n’a pas condamné quelqu’un, qu’on n’a pas été victime d’agression sexuelle.”

”Les réseaux sociaux ont changé totalement le paysage”, poursuit Steve Gries, “il y avait une véritable impunité pour un certain nombre d’hommes, qu’il n’y a plus désormais avec les réseaux sociaux. Si au départ, je pouvais être d’accord avec cette idée en comblant le problème que les femmes ont à prouver qu’elles ont été victimes. Mais il y a un problème qui est apparu : si on veut détruire la réputation de quelqu’un, si on veut l’accuser alors qu’il n’y a pas de preuves, si on veut qu’il soit condamné par l’opinion publique, avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, on peut condamner quelqu’un sans preuves, simplement parce qu’on a été plus influent sur les réseaux sociaux. Donc, comme toujours les abus peuvent tuer quelqu’un qui n’a rien à se reprocher.”

Dernier débat de l’émission, l’hygiène déplorable dans certains restaurants. 60 % d’entre eux ont été rappelés à l’ordre. Pour en parler, Alein Van den Broek, porte-parole de l’AFSCA était invitée sur le plateau. Celle-ci précise qu’il ne faut pas lire ces chiffres comme six restaurants sur dix n’étaient pas fréquentables.

Pour le restaurateur Toto Bongiorno, les contrôles sont une bonne chose : “Peut-être qu’il faut avoir des règles plus homogènes et de manière plus amicale. Ces contrôles sont peut-être parfois trop 'gestapistes'. Ce n’est pas le cas de l’AFSCA mais bien des autres contrôles. Cela se passe la plupart du temps très bien.”

En revanche, Toto regrette quand les contrôles proviennent de dénonciation. Un point de vue qui n’était pas partagé par Ludivine de Magnanville. Selon elle, une dénonciation peut parfois “permettre d’ouvrir les yeux”, sur une situation hygiénique dramatique dans certains restaurants.