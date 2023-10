Les premiers témoignages glaçants de l'attaque à Arras: "J'ai vu quelqu'un se faire poignarder", l'assaillant "cherchait un professeur d'histoire"

Parmi les deux blessés figurent un agent du lycée en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une source policière. Selon une source proche du dossier, l'agent est "très gravement blessé, entre la vie et la mort".

Aucun lycéen n'a été blessé, selon une deuxième source policière. Les faits ont eu lieu au lycée Gambetta, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X (ex-Twitter).

Un enseignant de philosophie ayant assisté à l'attaque, Martin Dousseau, a décrit un mouvement panique au moment de l'intercours, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé.

"Il a agressé un membre du personnel de la cantine, j'ai voulu descendre pour intervenir, il s'est tourné vers moi, m'a poursuivi et m'a demandé si j'étais professeur d'histoire-géographie. J'ai l'impression qu'il cherchait un professeur d'histoire", a-t-il ajouté. "On s'est barricadés, puis la police est arrivée et l'a immobilisé".

Une élève a témoigné auprès des équipes de M6, affirmant avoir "vu quelqu'un se faire poignarder" en regardant par la fenêtre ce qu'il se passait. "J’ai vu que tout le monde était en train de crier partout, et qu’un prof était par terre et que quelqu’un était menaçant".

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient un jeune homme, pantalon noir et veste grise, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l'établissement, visiblement arme à la main, avant de se diriger vers la porte de l'établissement.

D'après une source policière, l'homme interpellé, âgé de 20 est d'origine tchétchène (tout comme l'était l'assaillant de Samuel Paty). Son frère de 17 ans a été arrêté à proximité d'un autre établissement, a-t-elle ajouté.