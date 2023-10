Attaque du Hamas en Israël : un père sauve sa fille dans son kibboutz après six ans sans se parler

Alors que les terroristes passent d’appartement en appartement, semant la terreur et la mort derrière eux, Neta entend des cris. “Ils tiraient sur les gens, raconte-t-elle. Ils tiraient sur les enfants. Et les gens criaient 's’il vous plaît, non, s’il vous plaît, non'”. C’est à cet instant que son petit ami, Santiago, lui dit de sauter par la fenêtre. “S’il te plaît, saute”, la supplie-t-elle. La jeune femme s’exécute mais voit 10 à 15 terroristes dehors, stupéfaite. “Ils étaient debout sur une voiture avec une grande mitrailleuse, en train de fumer des cigarettes et de rire comme s’ils étaient en vacances”, relate-t-elle. Alors que Santiago et Neta redoutent de sauter par la fenêtre, une grenade est lancée dans la pièce.

Santiago a alors saisi sa petite amie et a sauté avec elle par la fenêtre. C’est là qu’ils ont été pris pour cibles. “Les terroristes nous ont vus et ont commencé à tirer comme si nous n’étions rien.” Neta est touchée par plusieurs balles dans la jambe et dans la main. “S’il te plaît, lève-toi – commence à courir. Si tu ne te lèves pas, nous allons mourir. Nous allons mourir”, implore alors Santiago. Il porte sa petite amie jusqu’à trouver un endroit où se cacher deux rues plus loin, sous un tas de déchets.

À lire aussi

Un héros inespéré

Avant ce samedi 7 octobre, Neta n’avait plus parlé à son père depuis 6 ans, après que lui et sa mère ont divorcé. Mais ce jour-là, en proie au désespoir, tapie sous les poubelles, Neta lui envoie un message pour appeler à l’aide. Shimon Portal, policier, se met alors en route, terrifié. “Mon cœur s’est arrêté”, raconte-t-il.

Il arrive alors à Kfar Aza en voiture banalisée et devient à son tour la cible des terroristes mais riposte. Il se voit alors obligé de s’enfuir et appelle sa fille une fois à l’abri. Tandis qu’il est au téléphone, trois enfants font irruption et grimpent dans sa voiture, poursuivis par des terroristes qui font feu sur le véhicule. Shimon prend les enfants avec lui et poursuit ses recherches pour finir par trouver Neta et son petit ami et les déposer à l’hôpital le plus proche.

Aujourd’hui, le père et sa fille se sont retrouvés mais leur colère est palpable. “Nous devons nous battre”, conclut Neta.