Pourtant, c’est San Lorenzo de la Parrilla qui a marqué les esprits cette année. Le village, comptant 1066 habitants, se trouvait à la 2038e place en 2020. Mais, en 2021, le village s’est retrouvé à la 77e place du classement, selon les données qui viennent d’être publiées. Le revenu moyen par habitant, qui était de 19 017 euros en 2020, est ainsi passé à 37 335 euros.

Cette augmentation vertigineuse a suscité l’incrédulité de nombreuses personnes, y compris des habitants du village. En effet, comme l’explique journal El Pais, il n’y a qu’une personne dont le revenu a considérablement augmenté. “Un seul contribuable a modifié les statistiques et a augmenté la moyenne, l’économie de la ville n’a rien à voir avec ce résultat”, a expliqué la maire, Virginia Martinez. Et c’est effectivement grâce à un habitant que le village s’est hissé plus haut dans ce classement. Celui-ci a déclaré un revenu de plus de 10 millions d’euros en 2021.

À lire aussi

Mais c’est là que tout le mystère réside : personne ne sait qui est ce millionnaire. Les rumeurs vont bon train dans le petit village, pointant du doigt tantôt le marchand de marbre, tantôt le vendeur de granit, ou encore le fabricant de meubles et le producteur d’huile, ainsi que le marchand d’œufs et l’entreprise locale de camions.

Mais le journal El Pais a mené l’enquête pour permettre d’écarter certaines des possibilités de la liste. Subsistent parmi "les suspects" le marchand d’œufs et l’entreprise de camions.

Cependant, l’hypothèse la plus probable est celle d’un gagnant mystère du Loto, qui ne tient pas à partager sa fortune.