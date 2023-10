Guerre Israël-Hamas: “Les prochaines heures vont être terribles et on ne peut pas écarter le risque d’attentat antisémite ici en Europe”

“Évacuez immédiatement vos maisons et allez au sud de Wadi Gaza”, pouvait-on lire sur des tracts en arabe largués par des drones et vus par l’AFP. Une carte figurant sur les tracts montre une flèche pointant vers le sud et traversant une ligne au centre de la bande de Gaza.

Six jours après l’attaque soudaine et sanglante du Hamas, l’armée israélienne est donc en train d’assiéger la bande de Gaza. De son côté, le ministère de la santé palestinien a informé l’OMS qu’il était impossible d’évacuer les patients vulnérables des hôpitaux du nord de Gaza. Dans ces circonstances, les Nations unies ont appelé fortement à ce que cet ordre, s’il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse.

guillement Au regard du droit international, on assiste à une forme de nettoyage ethnique"

“Au regard du droit international, on assiste à une forme de nettoyage ethnique, souligne Elena Aoun, professeure à l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe de l’UCLouvain. Les prochaines heures vont être terribles pour les Palestiniens, on les met face à un choix terrible qu’aucun être humain ne devrait avoir à faire, celui d’avoir à choisir entre être exterminé ou de dégager. Depuis la terrible attaque survenue samedi, on pouvait redouter cela quand on sait qui est au pouvoir en Israël, on pouvait redouter des bombardements très sévères et des sanctions envers la population de Gaza. Mais on a beau s’y attendre, quand ça arrive, c’est glaçant. Et le plus glaçant, c’est de voir que certains membres de la communauté internationale soutiennent aveuglément Israël”.

Le conflit israélo-palestinien de retour sur le devant de la scène

Sur place, Médecins du Monde estime également qu’aucune des conditions pour évacuer un hôpital en sécurité n’est actuellement respectée, de nombreux malades et blessés se retrouvent coincés sous les bombes. À ce stade, les attaques ont fait plus de 1 300 morts civils du côté israélien. Le ministère de la Santé de Gaza en annonce plus de 1 500 dont 500 enfants.

De son côté, le gouvernement belge a affrété un vol commercial pour pouvoir ramener un peu moins de 200 personnes qui s’étaient inscrites sur le site des Affaires étrangères et qui avaient manifesté la volonté d’être rapatriés en Belgique. C’est le seul vol prévu pour le moment, alors que 13.000 Belges se trouvent en Israël actuellement, mais la Défense reste à disposition de ces ressortissants si nécessaire, a précisé ce vendredi matin Ludivine Dedonder au micro de Maxime Binet sur LN24.

“La violence perpétrée à Gaza et dans des proportions moindres en Cisjordanie représente des actes qui dérivent de l’occupation, qui est quotidienne en termes de contrôle, on est donc face à une situation d’une extrême gravité, indique-t-elle. Et le silence des États occidentaux porteurs du droit humain et du respect du droit international fait froid dans le dos, on constate une certaine faillite. Personne n’exonère les crimes commis par le Hamas mais il faut rappeler le contexte, celui d’une occupation, d’une dépossession d’un peuple depuis 15 ans qu’aucun état n’a pris l’initiative d’aider. L’ampleur des méfaits de la colonisation et de l’occupation israélienne est incommensurable, les recherches sur place démontrent toutes les monstruosités qui s’accompagnent”.

Et si le conflit israélo-palestinien, un temps mis en arrière-plan, est de retour sur le devant de la scène, les craintes d’un effet domino dans la région sont bien réelles.

“Si on ne bride pas immédiatement l’action israélienne, demain est déjà trop tard, estime Elena Aoun. Je pense qu’on va vers une déstabilisation dans cette zone et pas uniquement dans la région, il y a un vrai risque d’attaques de la part d’acteurs armés, de groupuscules palestiniens, du Hezbollah, de milices que personne ne contrôle, etc. Il y a également un risque de déstabilisation des régimes en place en Égypte ou encore en Cisjordanie, la rue est dans une colère immense, notamment dans des pays déjà fragilisés comme l’Irak, la Syrie ou la Libye. Et sincèrement, au vu de l’attitude de soutien de certains pays européens en faveur de représailles israéliennes, il y aura des troubles ici, on ne peut pas écarter un attentat antisémite ou des choses très désolantes qui pourraient se produire”.