Marina Ovsiannikova, l’opposante russe à la pancarte, a-t-elle été empoisonnée ?

Quelques semaines après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Marina Ovsiannikova s’est fait mondialement connaître pour avoir brandi en direct sur la première chaîne de russe, derrière la présentatrice du journal TV, un panneau disant son opposition à la guerre : “No war”.

Elle avait été assignée à résidence en attendant son procès, mais s’était échappée six mois plus tard. Après avoir coupé son bracelet électronique, elle a quitté la Russie avec sa fille et réside désormais à Paris. Elle a été condamnée à 8 ans et demi de prison en Russie en 2023 pour “diffusion d’informations mensongères” sur les forces armées russes.

Ce jeudi, la quarantenaire a appelé les secours parisiens après avoir été victime d’un malaise en sortant de chez elle. Une enquête a été ouverte. Selon le Parisien, la journaliste a raconté avoir été empoisonnée. Elle a touché une rambarde ou une poignée de porte en sortant de son appartement, puis a été prise de vertiges. Elle dit aussi avoir vu de la poudre.

Chose démentie par Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters Sans Frontières, qui avait aidé la journaliste à fuir la Russie. Il a assuré dans une série de tweets que Marina Ovsiannikova n’avait pas dit avoir été empoisonnée. “Nous pouvons le certifier puisque nous étions auprès d’elle toute la journée”.

Marina Ovsiannikova est désormais hospitalisée et est tenue sous surveillance. L'’état de santé de Marina s’est amélioré au cours de l’après-midi. Elle reste sous surveillance médicale', a précisé Christophe Deloire.

L’appartement de la journaliste a été inspecté. Ce vendredi, les analyses médicales ont parlé, elle n’a pas été empoisonnée.. Je me sens beaucoup mieux maintenant. La plus grande partie des tests a été faite. Aucune substance toxique n’a été trouvée dans mon sang. Il n’est pas question d’un empoisonnement”, a-t-elle écrit sur Telegram.