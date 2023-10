Quel est ce réseau de tunnels creusés par le Hamas et qui représente un “élément stratégique primordial” pour les combattants palestiniens ?

À lire aussi

Le Hamas a en effet creusé et continue de creuser des tunnels sous les principales villes de la zone. “Il s’agit principalement de réseaux souterrains qui offrent la possibilité aux combattants de se déplacer d’une zone à une autre, explique Sven Biscop, professeur à l’Université de Gand et directeur du programme Europe in the World à l’Institut Egmont. Ces tunnels communiquent sur plusieurs kilomètres, ils ont été présentés dans le passé comme des outils précieux lors de succès durant des conflits. Certains chemins leur permettent même d’avoir accès directement au sol israélien”.

Pour de nombreux experts, ce réseau de tunnels creusés par le Hamas serait même son principal outil de défense. Le mouvement islamiste l’utilise également pour mettre ses combattants à l’abri dans des installations militaires souterraines, cibles privilégiées d’Israël dans le conflit.

guillement Des combattants sont installés jusqu'à 40 mètres sous la terre et peuvent circuler hors de portée des frappes adverses"

Un élément stratégique primordial

Des combattants y sont installés jusqu’à 30 ou 40 mètres sous terre, y circulent ainsi hors de portée des frappes. Des batteries de lance-roquettes cachées à quelques mètres de profondeur peuvent en sortir par un système de trappe pour tirer avant de se cacher à nouveau.

”Au départ, ces tunnels étaient utiles dans le cadre d’approvisionnement du territoire en contrebande, ce qui permettait de quadriller la bande de Gaza depuis l’Égypte et Israël, précise-t-il. Et peu à peu, ils sont devenus un élément stratégique primordial pour les combattants palestiniens. Concrètement, des combattants sont installés jusqu’à 40 mètres sous la terre et peuvent circuler hors de portée des frappes adverses”.

De son côté, le Hamas dit connaître “ses tunnels par cœur”, a expliqué à l’AFP Colin Clarke, directeur de recherche du Soufan Center à New York. “Certains sont probablement piégés. Se préparer à se battre dans un tel terrain […] nécessiterait du renseignement étendu […], ce dont les Israéliens ne disposent peut-être pas”.

Pour le Hamas, c’est un avantage qui peut aussi s’avérer un piège, d’après lui. “Lorsqu’on localise des tunnels, on peut enfermer ceux qui sont dedans. Et en l’occurrence la consigne sera “pas de quartier””. Amélie Ferey, chercheuse à l’Institut français des relations internationales (Ifri), affirmait auprès de franceinfo que c’est probablement par ces tunnels que du matériel est acheminé de l’étranger. Depuis 2005 et le retrait d’Israël de la bande de Gaza, le Hamas importe également secrètement des armes de ses alliés, l’Iran et la Syrie.

Et alors que le conflit entre le Hamas et l’État hébreu s’intensifie, les tunnels creusés par le mouvement islamiste palestinien restent une cible de choix pour l’armée israélienne. En 2017 déjà, un rapport officiel accusait le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’armée israélienne d’avoir mal préparé le pays à cette menace “stratégique” lors du conflit de 2014.