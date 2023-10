"Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs" et "nous avons choisi (...) de l'évacuer et de le fermer pour la journée, le temps de procéder aux vérifications indispensables", a précisé une porte-parole à l'AFP après l'annonce de la fermeture sur le réseau social X (ex-Twitter).