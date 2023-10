Attaque au couteau à Arras : l’auteur présumé influencé par un détenu “prosélyte et très inquiétant” ? Les derniers éléments de l’enquête

À lire aussi

Mohammed était fiché S et sous surveillance de la DGSI, qui l’avait d’ailleurs contrôlé la veille de l’attaque, “sans qu’aucune infraction ne puisse lui être reprochée” pour autant. Rien n’indiquait que ce jeune Russe d’origine comptait passer à l’attaque. Auprès du Parisien, une source proche de l’enquête évoque “une montée en puissance” soudaine, qui pourrait éventuellement s’expliquer par le contrôle de la DGSI, provoquant soit une pulsion meurtrière ou la réalisation d’un projet germant depuis un moment dans la tête de Mohammed Mogouchkov.

Jusqu’à maintenant, ce dernier n’a rien confié aux enquêteurs. Il a été placé en garde à vue à la suite de ses actes, et dix autres personnes de son entourage – parmi lesquels sa mère, son oncle, une de ses soeurs et deux de ses frères – l’ont été également et l’étaient encore samedi soir.

Maxime C., “le cauchemar de l’administration pénitentiaire”

L’un des gardés à vue intrigue particulièrement les enquêteurs, révèle Le Parisien. Il s’agit d’un Français de 32 ans, Maxime C., un détenu de la prison de Moulins-Yzeure. Il est incarcéré depuis 2012, condamné depuis pour des faits de terrorisme, après s’être radicalisé en 2015. Selon les sources de nos confrères, il est considéré comme “un prosélyte, beau parleur et très inquiétant”.

Ce Maxime C. est entré en contact avec Mohammed Mogouchkov (le “comment” reste à déterminer), et les deux hommes ont échangé régulièrement les jours, et même les heures, avant l’attaque au couteau au lycée Gambetta. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais s’écrivaient sur des réseaux sécurisés. Cependant, aucun téléphone n’a été découvert dans la cellule du détenu radicalisé.

Maxime C., “cauchemar de l’administration pénitentiaire” comme l’écrivent nos confrères, semble avoir tenu un rôle prépondérant dans le passage à l’acte de Mohammed Mogouchkov. Le profil du prisonnier inquiète les autorités depuis de longues années, entre autres à cause de ses menaces envers les gardiens de prison et son influence sur ses codétenus, qu’il encourage notamment à commettre des attaques sur les surveillants, mais aussi des attentats. Lui se vante “d’attendre d’être dehors pour 'tuer un max de gens'”, lit-on dans les colonnes du Parisien.

Avant de commettre l’attaque au lycée Gambetta, Mohammed Mogouchkov a également échangé de nombreux messages avec son frère aîné, incarcéré pour terrorisme à Paris, et son père, qui vit actuellement dans un pays étranger “lointain”.