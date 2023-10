Conflit israélo-palestinien: les dirigeants des pays de l'UE appellent à la protection de tous les civils

"L'Union européenne condamne avec la plus grande fermeté le Hamas et ses attaques terroristes brutales et aveugles contre Israël et déplore vivement les pertes de vies humaines. Rien ne peut justifier la terreur", selon cette déclaration publiée en fin de journée.

Les Vingt-sept soulignent le droit d'Israël à se défendre, ajoutant que cela doit se faire "conformément au droit humanitaire et au droit international". "Nous rappelons qu'il est important d'assurer la protection de tous les civils à tout moment, conformément au droit international humanitaire", ajoute la déclaration.

Le texte exige du Hamas la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, réaffirme l'importance de fournir de l'aide humanitaire d'urgence et de soutenir les civils de Gaza, tout en veillant à ce que cette aide ne soit pas détournée par des organisations terroristes.

Réaffirmant la nécessité d'une solution à deux États, l'UE dit vouloir s'engager largement avec les autorités palestiniennes légitimes, ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux qui pourraient jouer un rôle positif dans la prévention d'une nouvelle escalade du conflit.

M. Michel a convoqué pour mardi une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, sur la situation au Proche-Orient. Après une visite en Israël vendredi de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen qui a suscité des critiques pour son manque de nuances, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait rappelé que la position de l'UE en matière de politique étrangère était déterminée par le Conseil européen et par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. "La politique étrangère commune de l'Union européenne est une politique intergouvernementale; ce n'est pas une politique communautaire", avait-il dit.

De son côté, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib s'est entretenue dimanche avec son homologue palestinien Riyad al-Maliki. "Notre priorité est la protection des civils et la libération des otages. La relance d'un processus pour une paix juste et durable est la seule voie possible. La Belgique est prête à y contribuer activement", a-t-elle dit.