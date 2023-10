Conflit israélo-palestinien: le chef de l'ONU met en garde, le Moyen-Orient est "au bord de l'abîme" (DIRECT)

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre d'un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un "acte de haine horrible", lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas.

"Cet acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales: la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d'être", a déclaré M. Biden dans un communiqué, dans lequel il présente ses condoléances à la famille et souhaite le rétablissement de la mère du garçon, gravement blessée lors de l'attaque.

05h11 : Accrochages meurtriers à la frontière entre le Liban et Israël

La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne.

Dimanche, un civil israélien a été tué et plusieurs autres blessés à Shtula, dans le nord d'Israël, par un tir de missile du Hezbollah. L'armée israélienne a riposté en frappant des infrastructures militaires du mouvement chiite libanais.

Le siège des Casques bleus de l'ONU dans le sud du Liban a lui été touché par une roquette.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé que son pays ne voulait pas d'une guerre à sa frontière avec le Liban, mais "si le Hezbollah choisit la voie de la guerre, il en paiera un très lourd tribut".

Depuis l'attaque surpris en Israël par des combattants de l'organisation terroriste palestinienne Hamas, et la riposte tout aussi sanglantre de l'armée israélienne en cours de semaine, la communauté internationale craint un embrasement régional du conflit.

01h52 : Conflit israélo-palestinien - Expulser les Palestiniens de Gaza est "voué à l'échec", dit Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a catégoriquement rejeté la possibilité que les Palestiniens soient expulsés de la bande de Gaza, "une idée vouée à l'échec", a-t-il déclaré, estimant que les Gazaouis devraient pouvoir rester pendant qu'Israël combat le Hamas.

Antony Blinken est en tournée de crise au Moyen-Orient après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en Israël qui a tué plus de 1.400 personnes, pour la plupart des civils, provoquant des représailles qui ont tué au moins 2.670 personnes.

Alors qu'Israël a demandé à plus d'un million de Gazaouis de quitter le nord de l'enclave avant une invasion terrestre, des hommes politiques israéliens ont proposé de repousser les Palestiniens vers l'Égypte voisine.

"J'ai entendu directement de la part du président de l'Autorité palestinienne (Mahmoud) Abbas et de pratiquement tous les autres dirigeants avec lesquels j'ai parlé dans la région que cette idée est vouée à l'échec, et nous ne la soutenons donc pas", a déclaré M. Blinken dans une interview avec la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya diffusée dimanche.

"Nous pensons que les gens devraient pouvoir rester à Gaza, leur maison. Mais nous voulons également nous assurer qu'ils sont hors de danger et qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin", a-t-il déclaré.

L'ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Daniel Ayalon, a appelé l'Égypte à coopérer et à installer des camps de tentes pour les Palestiniens, affirmant qu'il y avait "un espace presque infini" dans le Sinaï, une vaste région désertique autrefois occupée par Israël.

00h14 : Le président de l'Autorité palestinienne assure que "les politiques et les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien"

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a affirmé dimanche que "les politiques et les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien".

Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, M. Abbas a indiqué lors d'un entretien avec le président vénézuélien Nicolás Maduro que "les politiques et les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien" et que l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) était la seule représentante légitime du peuple palestinien.

Cette phrase, qui figurait dans l'article d'origine de Wafa, consulté par l'AFP, a été supprimée quelques heures plus tard sans explication.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a assimilé le "déplacement" en cours à l'exode de quelque 760.000 Palestiniens à la création en 1948 de l'Etat d'Israël, l'Egypte et la Jordanie s'opposant pour leur part à toute nouvelle dispersion de Palestiniens hors de leurs terres.

Dans la version remaniée, M. Abbas assure que "les politiques, programmes et décisions de l'organisation de libération de la Palestine représentent le peuple palestinien en tant que seul représentant légitime, et non les politiques d'une autre organisation".

00h10 : le chef de l'ONU met en garde, le Moyen-Orient est "au bord de l'abîme"

"Gaza manque d'eau, d'électricité et d'autres fournitures essentielles", a déclaré M. Guterres dans un communiqué.

Les stocks de nourriture, d'eau, de fournitures médicales et de carburant de l'ONU en Égypte, en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël "peuvent être envoyés en quelques heures", a-t-il poursuivi, ajoutant que le personnel "doit être en mesure d'acheminer ces fournitures à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza en toute sécurité et sans entrave".

Il a demandé au Hamas de libérer les otages "immédiatement" et "sans conditions".

"Chacun de ces deux objectifs est valable en soi. Ils ne doivent pas devenir une monnaie d'échange", a déclaré M. Guterres, qui a affirmé qu'il était de son devoir de lancer ces deux appels "en ce moment dramatique, alors que nous sommes au bord de l'abîme au Moyen-Orient".

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël lors de l'attaque perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas, surtout des civils, dont des enfants, et plus de 150 personnes prises en otage, selon des responsables israéliens.

A Gaza, désormais en état de siège, la riposte israélienne a tué 2.670 personnes, dont plus de 700 enfants, et fait 9.600 blessés, selon un bilan des autorités locales.

Face aux frappes aériennes israéliennes de représailles contre la bande de Gaza et après les appels de l'armée à évacuer le nord du territoire palestinien, plus d'un million de personnes ont été déplacées en une semaine dans ce territoire de 362 km2, qui compte au total 2,4 millions d'habitants, selon l'ONU.