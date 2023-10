La présence de la Russie menace l'OSCE de "mort lente", avertit le chef de la diplomatie ukrainienne

"Lorsqu'il s'agit de questions de vie ou de mort, nous devons tous choisir", a-t-il appuyé face aux journalistes.

A l'issue une réunion entre les deux dirigeants, Dmytro Kouleba a une nouvelle fois appelé à "l'exclusion" de la Russie de l'OSCE.

"La Russie est actuellement la plus grande menace pour la sécurité et la coopération en Europe", a-t-il argué, après plus d'un an et demi d'invasion russe en Ukraine, estimant que Moscou "recherche le chaos, la déstabilisation" sur le continent.

L'Ukraine a réclamé à plusieurs reprises l'exclusion de la Russie des grandes institutions internationales, notamment du G20, mais aussi du Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres organisations sportives, à moins d'un an des JO de Paris.

De son côté, Moscou accuse Kiev et ses alliés occidentaux de vouloir "s'accaparer" l'OSCE.

Lundi, Dmytro Kouleba a toutefois reconnu que l'exclusion de la Russie de l'organisation pourrait être "douloureu(se)".

"C'est comme le traitement d'une maladie", a-t-il comparé. Avant d'ajouter: "Le traitement est parfois très douloureux, mais pour survivre et vivre en bonne santé, il faut emprunter cette voie", a-t-il assuré lors de cette conférence de presse.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), formée en 1975 pour favoriser le dialogue Est-Ouest, puis longtemps cantonnée à un rôle de maintien des canaux diplomatiques dans les "conflits gelés", était revenue au premier plan en 2014 afin de soutenir l'application des accords de paix en Ukraine. Ceux-ci étaient de facto devenus caducs avec l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022.