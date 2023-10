Attaque du Hamas : le président américain Joe Biden est attendu en Israël mercredi

"Israël a le droit et le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d'autres terroristes et de prévenir de futures attaques", a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

M. Biden "entendra de la bouche d'Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple et nous continuerons à travailler avec le Congrès pour répondre à ces besoins", a-t-il poursuivi.

Il a annoncé que les Etats-Unis avaient également obtenu des garanties de la part d'Israël concernant l'acheminement de l'aide humanitaire étrangère dans la bande de Gaza sous blocus, au moment où Israël prépare une offensive terrestre contre le territoire gouverné par le mouvement islamiste Hamas.

Joe Biden espère "entendre de la part d'Israël comment il mènera ses opérations de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza d'une manière qui ne profite pas au Hamas", a déclaré M. Blinken.

"A notre demande, les Etats-Unis et Israël ont accepté d'élaborer un plan qui permettra à l'aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d'atteindre les civils de Gaza", a-t-il expliqué.

Il a indiqué que les deux parties discutaient de la "possibilité de créer des zones pour aider à maintenir les civils hors de danger".

A l'issue de sa visite en Israël, Joe Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a dit lundi un porte-parole de la Maison Blanche.

Le président "répétera notre conviction que le Hamas ne représente pas la vaste majorité du peuple palestinien, qui est également victime", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.