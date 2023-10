Attentat à Bruxelles : les pays nordiques et l’Islam, un conflit qui dure depuis longtemps

Il faut remonter à fin septembre 2005 quand des caricatures du prophète Mahomet sont parues dans le quotidien danois Jyllands-Posten. À ce moment-là, l’État islamique n’existe pas encore mais les premières tensions avec le monde musulman et la Suède émanent. En octobre de la même année, des milliers de musulmans manifestaient dans les rues de Copenhague et un jeune de 17 ans était interpellé après avoir proféré des menaces de mort contre les deux dessinateurs des caricatures.

En décembre, des extrémistes du Pakistan, mettaient à prix la tête des dessinateurs. Des manifestations tantôt pacifiques tantôt violentes naissent dans plusieurs pays et l’affaire prend une dimension internationale. Dans les mois qui suivent, les caricatures du prophète Mahomet étaient reprises dans plusieurs magazines européens dont notamment Charlie Hebdo.

Naissance de Daech et premiers attentats dans le nord de l’Europe

Après la naissance de Daech en avril 2013, des attaques revendiquées par l’État islamique ont eu lieu dans certains pays nordiques. Parmi lesquelles, les deux fusillades de Copenhague des 14 et 15 février 2015 devant la synagogue qui ont fait 2 morts et plus de 230 blessés.

En 2017, l’État islamique a revendiqué l’attentat de Londres où un homme a foncé sur des passants et poignardé un policier. S’ensuit une vague d’attaques et d’attentats à Manchester (mai 2017), Londres (juin et septembre 2017).

Profanations du Coran en Suède et au Danemark

Cette année, plusieurs autodafés du Coran ont eu lieu en Suède et au Danemark. En juillet 2023, un militant d’extrême droite et un réfugié irakien ont piétiné le Coran, et y ont mis le feu devant le Parlement à Stockholm au cours d’une manifestation menée par des conservateurs visant à interdire le livre saint des musulmans dans leur pays. Une demande contraire à l’interdiction de blasphème votée en 1970 et aux principes de liberté d’expression.

Ces gestes ont suscité une vive colère auprès des musulmans radicaux. Les autorités suédoises, qui semblaient être la cible principale des islamistes, ont d’ailleurs élevé le niveau de menace terroriste à 4 sur une échelle de 5 dans leur pays.

Ce mardi matin, le Premier ministre suédois a averti ses compatriotes de rester très prudents et a demandé aux Suédois de Belgique de ne pas arborer leurs couleurs dans les rues de la capitale.