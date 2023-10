Conflit israélo-palestinien : quels sont les dangers de la bombe au phosphore blanc, arme controversée utilisée par Israël sur Gaza ?

Le conflit entre Israël et la Palestine fait toujours rage depuis le lancement de l’offensive du Hamas le 7 octobre, redoublant de violence et d’armes dévastatrices. C’est ce qu’a dénoncé Human Rights Watch dans un rapport publié le 12 octobre en révélant l’usage de bombes au phosphore blanc d’Israël lors de ses opérations militaires à Gaza. L’analyse de vidéos authentifiées et de témoignages a permis de voir que ces bombes ont spécifiquement été utilisées les 10 et 11 octobre derniers.