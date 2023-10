Disparition du petit Emile : une perquisition en cours, un habitant est-il en train de devenir un suspect ?

Cela fait à présent plus de trois mois que le petit Émile, âgé de deux ans et demi, a disparu dans le village du Haut-Vernet. Les investigations sont toujours en cours. L’enquête, qui est passée de “disparition inquiétante” à “enlèvement de mineur et séquestration”, a connu un rebondissement ce mardi. Comme le rapporte Le Parisien, les gendarmes de la section de recherches de Marseille et du groupement de gendarmerie local sont en train de mener une perquisition dans une maison qui a attiré l’attention des forces de l’ordre.