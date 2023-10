Un homme écope d’une amende de 1,3 million d’euros : “Si vous ne payez pas, vous irez au tribunal”

Quelques semaines plus tard, son amende arrive enfin. C'était attendu. Cependant, la surprise a été de taille quand il a découvert le montant du PV : 1,3 million d’euros (1,4 million de dollars). Connor Cato se dit alors qu’il s’agit d’une erreur et que ce nombre est bien trop élevé. Mais, après avoir appelé les autorités, ces dernières l’avertissent : “Soit vous payez le montant de l’amende, soit vous vous rendez au tribunal le 21 décembre.”

Seulement, la législation géorgienne indique que les personnes dépassant les limites de vitesse de plus de 25 miles comparaissent automatiquement devant le tribunal. De plus, le montant de l’amende ne peut en fait pas dépasser les 1000 dollars. “Les programmeurs qui ont conçu le logiciel distribuant les amendes ont utilisé le plus grand nombre possible parce que les contraventions pour excès de vitesse constituent une comparution obligatoire devant le tribunal et ne sont pas assorties d’une amende lorsqu’elles sont délivrées par la police”, a expliqué Joshua Peacock, le porte-parole de la ville de Savannah, par laquelle passait Connor Cato.

Le conducteur devra donc se rendre au tribunal pour son infraction mais n’aura pas à payer une telle amende.