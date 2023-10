À lire aussi

Le jeune homme âgé de 17 ans est atteint d'autisme de type Asperger, qui se traduit par des difficultés à communiquer. Originaire du Venezuela, il comprend le français, mais ne parle qu'espagnol.

L'avis de recherche précise également que Gwenaël se déplace à pied, mais ne dispose pas de téléphone et n'a pas d'argent.

Selon la police, Gwenaël est de corpulence mince et mesure 1m73. Il a des cheveux noirs et frisés. Ses yeux sont de couleur marron. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de survêtement bleu marine ainsi qu'une chemise à manches courtes de la même couleur avec un liseré vert autour du cou. Il portait également des baskets noires de la marque Reebook et une casquette de cette même couleur.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter le commissariat de Saint-Jean-de-Luz au +33 5 59 51 22 22.