Des parents portent plainte contre un instituteur : il a diffusé la version horrifique de “Winnie l’Ourson” à ses élèves

En janvier 2022, “Winnie l’Ourson” est tombé dans le domaine public, permettant à tout un chacun d’utiliser son nom et son image. Alors, au début de l’année 2023, Rhys Frake-Waterfield, un réalisateur anglais, a sorti “Winnie l’Ourson : du sang et du miel” (Winnie the Pooh : Blood and Honey), une version horrifique dans laquelle Winnie l’Ourson et Porcinet veulent se venger de Jean-Christophe, qui les a abandonnés pour partir à l’université.

Si, à la sortie, de nombreux critiques de film avaient jugé cette version en la qualifiant de “stupide” ou de “faite à moitié”, il faut croire que ce n’était pas l’opinion d’un instituteur à Miami ! En effet, celui-ci a projeté le film d’horreur lors de la pause déjeuner de ses élèves. Ils lui avaient demandé de regarder les aventures de l’ourson, mais l’instituteur s’est visiblement trompé de version. Bien que les enfants lui aient demandé d’arrêter le film, le professeur a poursuivi la projection pendant plus d’une vingtaine de minutes.

Choqués par cette histoire, les parents d’élèves ont décidé de porter plainte auprès de l’école. La directrice, Vera Hirsh a, quant à elle, déclaré à CBS News que des mesures seraient prises “afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves”. Elle a également précisé qu’heureusement, aucune scène sanglante n’avait été montrée, car le professeur a coupé le film “à temps”.