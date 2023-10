Le discours fort de la soeur de Samuel Paty: "Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait peut-être encore là"

La demande de Mickaëlle Paty a été entendue, et ce mardi, elle s'exprimait devant la commission d'enquête ouverte dans le but d'analyser les mécanismes de protection pour les enseignants victimes d'agressions. Une prise de parole forte, d'autant plus qu'elle se tenait quelques jours après l'attaque dans le lycée Gambetta à Arras, où Mohammed Mogouchkov a tué Dominique Bernard, professeur de français, à coups de couteau.

Une victime à laquelle Mickaëlle Paty a d'emblée rendu hommage dans son intervention devant la commission d'enquête. "Je dédie ce texte à celui qu'on n'a pas sauvé, Dominique Bernard", s'est exprimée la soeur de Samuel Paty. "Le simple fait qu'un professeur a pu être décapité pour blasphème en 2020 démontre que faille, il y a", a-t-elle lancé, avant de déplorer la manière dont a été menée l'enquête consécutive à l'assassinat de son frère. Elle a dénoncé "un rapport bouclé ou bâclé en 15 jours", dans lequel "seuls trois professeurs ont été entendus sur les 51 qui composent l’équipe pédagogique, versus 4 représentants des parents d’élève", cela "inversant le rapport de force" selon elle.

La soeur du professeur d'histoire-géo juge qu'à cause de cela, il n'y a pas eu de mesures prises suite au drame. Elle a d'ailleurs affirmé qu'elle ne pensait pas que "la mort de (son) frère a servi à quelque chose, sinon Dominique Bernard serait peut-être encore là".

Elle regrette également le manque de soutien envers les enseignants, qui, tant bien que mal, mène leur programme de cours jusqu'au bout. "Il faut bien reconnaître que défendre les valeurs républicaines est bel et bien une prise de risque", a asséné Mickaëlle Paty. "La menace de se prendre 'une Samuel Paty' est devenue l’arme de toute censure islamique". Elle souhaite donc notamment que les jeunes professeurs soient formés par rapport à la laïcité, pour éviter de l'auto-censure, appliquée entre autres à cause d'"un manque de connaissance", selon elle.

BFMTV a diffusé lundi, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un documentaire faisant notamment intervenir des collègues de la victime, qui ont affirmé que le professeur "craignait pour sa vie" et les jours avant sa mort, se faisait escorter par d'autres enseignants pour ses trajets entre l'école et son domicile, par peur d'être attaqué.