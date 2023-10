Conflit israélo-palestinien : ouverture du passage de Rafah pour laisser passer l’aide aux Palestiniens, 30 morts dans une frappe israélienne (DIRECT)

La tension est forte aussi à la frontière avec le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais, ainsi qu’en Cisjordanie où 64 Palestiniens, dont 18 enfants, ont été tués depuis le 7 octobre, selon le dernier bilan de l’ONU.

Depuis le début de l’offensive, au moins 3.478 personnes ont été tuées à Gaza, où un hôpital a été touché par un tir mardi. Au moins 200 personnes ont perdu la vie au cours de cette attaque, dont les deux camps s’accusent mutuellement.

Suivez les dernières informations en direct :

7h29 : Au moins 30 morts dans une attaque israélienne à Rafah

Des frappes aériennes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza ont tué plus de 30 personnes et en ont blessé 21 tôt jeudi matin, ont rapporté les médias locaux. Selon Palestine Today TV, le nombre de morts palestiniens s’élève à 33.

Entre autres, les complexes résidentiels de trois grandes familles dans la ville de Rafah ont été bombardés, rapporte l’agence de presse palestinienne WAFA. D’autres frappes aériennes ont visé le dernier étage de la tour al-Masry à Rafah.

Rafah est le seul point de passage de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par Israël. Le poste frontière est actuellement fermé. Du côté égyptien de la frontière, des centaines de camions sont prêtes à acheminer des fournitures humanitaires à Gaza.

7h15 : Xi Jinping dit vouloir travailler avec l’Égypte pour stabiliser le Proche-Orient

”La Chine est disposée à renforcer sa coopération avec l’Égypte dans divers domaines […] et travailler avec elle afin d’apporter plus de certitude et de stabilité à la région et au monde”, a déclaré Xi Jinping à son hôte, selon la télévision publique CCTV.

”La Chine et l’Égypte sont de bons amis qui partagent les mêmes objectifs et se font confiance, et sont également de bons partenaires qui travaillent ensemble pour le développement et la prospérité commune”, a indiqué M. Xi. “La situation internationale et régionale connaît actuellement des changements profonds et complexes.”

La Chine est également disposée à travailler avec l’Égypte afin de “sauvegarder conjointement l’équité et la justice internationales ainsi que les intérêts communs des pays en développement”, a-t-il déclaré.

6h30 : Biden et Sissi annoncent l’ouverture du passage de Rafah pour laisser passer l’aide aux Palestiniens

L’aide humanitaire attendue par les Palestiniens de la bande de Gaza va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l’Egypte voisine de l’enclave en état de siège depuis l’attaque du Hamas contre Israël, ont annoncé les présidents américain et égyptien.

Cette déclaration intervient après une visite de Joe Biden mercredi en Israël, qui a renouvelé son soutien à son allié et l’a mis hors de cause concernant la frappe meurtrière sur l’hôpital Ahli Arab de Gaza qui a soulevé un vent de colère au Proche-Orient.

M. Biden, venu aussi dans la région pour obtenir que l’aide internationale puisse accéder à Gaza, où menace une catastrophe humanitaire selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé avoir obtenu du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de “laisser jusqu’à 20 camions traverser” au passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël.

Toutefois, cette aide ne pourra vraisemblablement pas arriver avant vendredi en raison de travaux à faire sur la route, détruite par les bombardements israéliens.

Dans la foulée, le porte-parole de la présidence égyptienne a confirmé que MM. Sissi et Biden, qui se sont entretenus au téléphone mercredi soir, s’étaient mis d’accord “sur l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza via le terminal de Rafah, de manière durable”.

4h54 : Un député israélien de gauche suspendu après des déclarations anti-guerre

Le comité d'éthique de la Knesset, le parlement israélien, a suspendu le député de gauche Ofer Cassif pour ses "déclarations anti-israéliennes" à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, rapporte le Jerusalem Post. L'homme a été suspendu pour 45 jours et ne recevra pas de salaire pendant cette période.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'intéressé a qualifié sa suspension de "nouveau clou dans le cercueil de la liberté d'expression politique".

Dans une interview accordée à un média étranger, Ofer Cassif avait accusé le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre en œuvre à Gaza un plan similaire à celui de la "solution finale" de l'Allemagne nazie lors du génocide des Juifs en Europe. Dans une autre interview, il avait déclaré qu'"Israël voulait cette violence", suggérant que l'attaque meurtrière du Hamas était le déclencheur souhaité d'un assaut de grande envergure sur Gaza.

Le député représente Hadash, un petit parti socialiste de travailleurs dont les électeurs sont des Arabes laïcs et des membres de communautés chrétiennes.

3h30 : Des ressortissants allemands tués lors de l’attaque du Hamas contre Israël, selon Berlin

Un nombre compris entre un et dix ressortissants allemands figure parmi les victimes des attaques sans précédent du Hamas contre Israël, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin, sans donner plus de détails.

Les autorités allemandes sont en contact étroit avec leurs homologues israéliennes, a fait savoir ce porte-parole. Le gouvernement ne confirme les décès que lorsque les familles ont été informées.

Les Affaires étrangères ont ajouté que plus de cent ressortissants allemands se trouvaient toujours dans la bande de Gaza et figuraient sur leur liste de crise.

L’échange avec les partenaires de la région pour permettre aux personnes qui le souhaitent de partir est constant, a encore assuré le porte-parole

Des citoyens allemands feraient également partie des quelque 200 personnes faites prisonnières par les militants du Hamas en Israël et qui seraient retenues en otage à Gaza.

00h51 : La star du foot Salah appelle à la fin des “massacres” en Palestine

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Premier League avec Liverpool, le capitaine de la sélection égyptienne, âgé de 31 ans, est l’un des sportifs les plus populaires du monde arabe.

”Il n’est pas toujours facile de parler dans une période comme celle-ci. Il y a eu trop de violence, trop de chagrin et de brutalité”, déclaré Salah dans une vidéo publiée pour ses 62,7 millions de followers sur Instagram.

”Ce qui est clair maintenant, c’est que l’aide humanitaire à Gaza doit être autorisée immédiatement. Les gens là-bas se trouvent dans des conditions terribles”, ajoute-t-il.

”Les habitants de Gaza ont besoin de toute urgence de nourriture, d’eau et de fournitures médicales. J’appelle les dirigeants du monde à s’unir pour empêcher de nouveaux massacres d’âmes innocentes – l’humanité doit prévaloir”.

”L’escalade de ces dernières semaines est insupportable à voir. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser, les familles sont déchirées”, ajoute le footballeur.