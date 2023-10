Conflit israélo-palestinien : retour sur 5 fake news décortiquées dans la guerre de la communication

Des parents portent plainte contre un instituteur : il a diffusé la version horrifique de “Winnie l’Ourson” à ses élèves

Un professeur de mathématiques a montré “Winnie l’Ourson : du sang et du miel” à des enfants âgés entre 9 et 10 ans. Une scène surréaliste qui s’est déroulée à l'” Academy of Innovative Education” en Floride.