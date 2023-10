Guerre en Ukraine : les Ukrainiens font une avancée tactique majeure

L’information est d’autant plus importante qu’il ne s’agit pas d’un simple raid. En effet, les Ukrainiens sont parvenus à s’installer en reprenant deux villages aux Russes, Poima et Pishchanivka. D’après les médias étrangers, il n’y a eu aucune résistance adverse et les troupes ukrainiennes sont présentes en masse à présent sur ce côté du fleuve.

Selon des analystes occidentaux, Kiev entend poursuivre l’offensive jusqu’aux abords de la mer Noire. Percer les lignes de défense russes permettrait à l’Ukraine d’avoir un accès à la Crimée occupée.