Une deuxième co-prévenue de Trump en Géorgie plaide coupable

Elle a été condamnée à six ans de prison avec sursis, 6.000 dollars (un peu plus de 5.600 euros) d'amende et 2.700 dollars (environ 2.550 euros) d'indemnisation à l'État de Géorgie. Sidney Powell s'est également engagée à écrire une lettre d'excuses aux électeurs de Géorgie et à témoigner aux futurs procès des autres prévenus.

Les 19 prévenus cités dans l'acte d'accusation délivré le 14 août à Atlanta, capitale de l'État, en vertu notamment d'une loi sur la criminalité en bande organisée, ont tous initialement plaidé non coupable.

Tous ne seront pas jugés en même temps, Sidney Powell et un autre avocat, Kenneth Chesebro ayant réclamé un procès rapide, qui débutera le 23 octobre par la sélection du jury. Seul ce dernier doit encore comparaître à ce procès, l'accord ayant éteint la procédure contre Sidney Powell.

Taxée de complotisme pour avoir notamment incriminé des systèmes électroniques liés au Venezuela et à Cuba, cette ancienne procureure fédérale avait intenté en vain une procédure contre le gouverneur de Géorgie (Sud) pour "fraude électorale massive".