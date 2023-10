La violente tempête Babet fait une deuxième victime en Écosse (VIDEO)

La tempête Babet doit aussi toucher d'autres régions du Royaume-Uni et les services météorologiques ont émis une alerte à la vigilance orange pour plusieurs régions du nord et du centre de l'Angleterre, et pour le nord du Pays de Galles à partir de vendredi midi et jusqu'à samedi matin.

Le nord-est de l'Écosse est particulièrement touché, et le corps d'une femme de 57 ans a été retrouvé dans une rivière dans la région côtière d'Angus, entre Édimbourg et Aberdeen, a indiqué la police jeudi soir.

Un homme de 56 ans est également mort jeudi soir, lorsque son véhicule a été heurté par un arbre près de la ville de Forfar, dans la même région, a confirmé vendredi matin la police.

Dans cette zone, des centaines de personnes ont dû évacuer leurs logements depuis jeudi, à cause des inondations, comme dans la localité de Brechin, où les gardes-côtes ont fait du porte à porte jeudi soir pour demander aux habitants de quitter leurs maisons, a constaté un photographe de l'AFP.

"Les protections de Brechin ont cédé aux alentours de 04h00 (05h00 HB) du matin et le niveau de la rivière est 4,4 mètres au-dessus de son niveau normal. C'est sans précédent", a indiqué le conseil local d'Angus sur X (ex-Twitter).

De nombreuses écoles sont fermées vendredi dans la région, des routes sont coupées et plus de 20.000 logements ont subi des coupures de courant, désormais rétabli pour la grande majorité d'entre eux.

Des rafales de vent à près de 100 km/h sont attendues ce vendredi avec des risques de très hautes vagues sur les littoraux.

En Irlande, des centaines de bâtiments ont été inondés à Cork (sud), où les responsables de la ville ont décrit des inondations inédites depuis au moins trente ans.