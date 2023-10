Les manifestants appartenaient aux Khoïsan, le peuple indigène d’Afrique du Sud. Ils ont vertement signifié au roi des Pays-Bas la nécessité de joindre l’acte à la parole dans le cadre de la reconnaissance du rôle des Pays-Bas dans le passé esclavagiste de l’Afrique du Sud. Le 1er juillet dernier, Willem-Alexander avait notamment présenté publiquement ses excuses au pays.

Les esprits se sont échauffés et les gardes du corps ont dû jouer des coudes afin d’aider le couple à atteindre le véhicule et qu’il puisse être escorté en sécurité. Dans la bousculade, le roi a même reçu un arc indigène dans les mains et la reine a dû être tirée à travers la foule.

Hier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déclaré dans un communiqué de presse qu’il reconnaissait les excuses du roi. “Il s’agit d’un pas important vers la réconciliation, les vieilles blessures peuvent être guéries”, avait-il confié.