Les soldats russes prennent de la drogue au front pour lutter contre l'ennui et l'horreur: "Tout le monde le sait mais ferme les yeux"

“Les commandants et les soldats savent ce qui est fait, mais tout le monde ferme les yeux. Personne ne s’en préoccupe. L’important est de ne déranger personne et de rester dans les tranchées”, raconte un soldat. "On se croirait à Las Vegas", ajoute un autre.

D'après l'enquête de Vertska, environ un soldat russe sur dix consommerait de la marijuana, tandis que d'autres, nombreux, se dirigent vers des drogues dures comme l'amphétamine et l'héroïne. Mais comment est-ce que les soldats russes procèdent pour se fournir de la drogue sur le front ? “Ils ont des accords avec les postes de contrôle et apportent la drogue de cette manière. Ce sont des gens qui gagnent de l’argent grâce à la guerre et grâce à nous”, raconte un soldat. Ainsi, les drogues arrivent dans les tranchées à travers des civils.

Mais, bien que de nombreux officiers et membres de la hiérarchie de l'armée russe ferment les yeux, certaines sanctions sont inévitables en cas de récidive, et surtout quand on se fait prendre la main dans le sac. Une de ces sanctions, c'est l'unité Storm : "Cette unité serait destinée aux soldats qui enfreignent les règles de manière répétée. Il s’agit notamment des hommes qui sont toxicomanes ou qui se battent avec d’autres soldats”, explique un soldat.

À lire aussi

La drogue pour vaincre l'ennui et l'horreur

Selon l'enquête du site d'information russe, l'ennui est une des raisons principales pour expliquer la consommations de drogue au front. L'autre raison ? L'effroi. “Il n’est pas surprenant qu’après avoir reçu les ordres du commandement de l’armée, ils doivent réprimer les horreurs de la guerre avec de l’alcool et des drogues”, déclare un soldat.

“En temps de guerre, il faut constamment attendre et prier pour que tout s’arrête. Quand j’ai pris de la drogue dans les tranchées, je ne me soucie plus de tout cela, confesse un autre. L’ennui est bien pire.”