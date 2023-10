Conflit israélo-palestinien: Deux otages américaines relâchées sont arrivées en Israël, Washington et Paris saluent leur libération(DIRECT)

Plus de 3.700 personnes sont décédées du côté palestinien et 1.400 coté israélien. La bande de Gaza est dans l’attente d’une aide humanitaire, bloquée au poste de frontière de Rafah, en Égypte. Cette aide devrait pouvoir entrer aujourd'hui dans la bande de Gaza. "Une première livraison devrait démarrer demain (samedi) ou dans ces eaux-là", comme l'a expliqué le responsable des situations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths.

03h32 : Pour Biden, le Hamas a notamment attaqué Israël pour saper la normalisation avec l'Arabie saoudite

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a attaqué Israël afin, entre autres, de saper des pourparlers visant à la normalisation des relations entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite, a déclaré vendredi le président américain Joe Biden.

"L'une des raisons pour lesquelles ils ont agi de la sorte (...) pour laquelle ils s'en sont pris à Israël (...) est que j'étais sur le point de m'asseoir avec les Saoudiens", a déclaré M. Biden, lors d'un événement pour une levée de fonds, précisant que Ryad songeait dans ces discussions à reconnaître officiellement l'État hébreu.

L'Arabie saoudite, poids lourd du Moyen-Orient, a décidé de suspendre les négociations sur une possible normalisation avec Israël parrainées par les États-Unis, une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël qui pilonne depuis la bande de Gaza.

Cette suspension a été annoncée samedi 14 octobre en pleine visite à Ryad du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui s'est entretenu avec son homologue saoudien, Fayçal ben Farhane.

Ce dernier avait appelé à un "cessez-le-feu immédiat à Gaza et dans ses environs", et la levée des restrictions imposées par Israël sur l'entrée des aides humanitaires dans le territoire palestinien, selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, publié à l'issue de la rencontre.

L'Arabie saoudite, gardienne des premiers lieux saints de l'islam, "a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël et en a informé les responsables américains", avait affirmé à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.

Le royaume du Golfe n'a jamais reconnu Israël et n'a pas adhéré aux accords d'Abraham de 2020, négociés par les États-Unis, qui ont permis à ses voisins, Bahreïn et les Émirats arabes unis, ainsi qu'au Maroc, d'établir des liens officiels avec Israël.

Il était pressé ces derniers mois par l'administration américaine de faire de même, Ryad exigeant en échange des garanties de sécurité de Washington et une aide au développement d'un programme nucléaire civil.

Dans une interview accordée à Fox News le mois dernier, le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, avait dit se "rapprocher tous les jours" d'un accord de normalisation avec Israël, tout en soulignant l'importance de la question palestinienne pour son pays.

Le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, s'oppose aux accords de normalisation avec Israël.

02h37 : "Israël doit rétablir immédiatement l'accès à l'électricité et à l'eau"

Les autorités israéliennes doivent rétablir immédiatement l'accès à l'électricité, à l'eau et au carburant dans la bande de Gaza et permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, a déclaré l'organisation Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon HRW, le rétablissement de l'accès à l'électricité et à l'eau permettrait de répondre au moins en partie aux immenses besoins humanitaires de Gaza. "Alors que les organisations humanitaires s'efforcent de faire entrer quelques camions d'aide dans le sud de Gaza via l'Égypte, les autorités israéliennes maintiennent leurs points de passage avec Gaza fermés et refusent de rétablir l'accès à l'eau et à l'électricité", a déploré la directrice de Human Rights Watch, Tirana Hassan. "Il n'y a aucune excuse pour priver la population civile de Gaza d'eau, de nourriture et de médicaments. C'est cruel et contraire au droit international".

"Les autorités israéliennes doivent agir immédiatement", a ajouté Mme Hassan. "Des vies sont en jeu."

00h26 : Deux otages américaines relâchées sont arrivées en Israël, Washington et Paris saluent leur libération

Le gouvernement israélien a annoncé vendredi soir que les deux otages américaines dont le Hamas avait annoncé la libération plus tôt dans la journée étaient bien arrivées en Israël, une nouvelle saluée à Washington et Paris.

"Deux de nos otages sont rentrées chez elles", a annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

"Nous ne relâcherons pas nos efforts pour retrouver tous les otages et les disparus. En même temps, nous continuons à nous battre jusqu'à la victoire", a-t-il ajouté.

Le bureau du Premier ministre avait indiqué plus tôt que les deux femmes, Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, "ont été libérées des mains de l'organisation terroriste Hamas", remises à la frontière de Gaza et se "dirigent vers un point de rendez-vous, dans une base militaire du centre du pays, où les attendent les membres de leur famille".

Le président américain, Joe Biden, qui s'est entretenu avec les deux femmes, s'est dit "au comble de la joie qu'elles soient bientôt réunies avec leurs familles".

Son homologue français, Emmanuel Macron, a lui souligné "le rôle déterminant" du Qatar dans la libération des otages et a assuré "maintenir nos efforts pour obtenir la libération des otages français" retenus à Gaza.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué avoir "transporté les otages de Gaza vers Israël" et a salué ces premières libérations comme une "lueur d'espoir".

"Nous sommes extrêmement soulagés qu'elles puissent retrouver leur famille après deux semaines d'angoisse", a déclaré le CICR dans un communiqué.

Interrogé par la BBC, le demi-frère de Natalie Raanan a fait part de sa "joie immense" et de sa "gratitude" et a remercié "les gens qui, à travers le monde, ont mis ma soeur au premier plan de leurs pensées et de leurs prières".

Les deux femmes avaient été kidnappées le 7 octobre alors qu'elles se trouvaient en visite au kibboutz (village agricole collectiviste) Nahal Oz.

Il s'agit de la première libération d'otages confirmée par les deux parties.

Le porte-parole militaire du mouvement islamiste a affirmé dans un communiqué que les deux otages avaient été libérées "pour des raisons humanitaires, à la suite d"une médiation du Qatar".

"Le Hamas prétend à la face du monde avoir relâché ces femmes qu'il avait prises en otage pour des raisons humanitaires, alors qu'il s'agit d'une organisation terroriste meurtrière qui retient actuellement en otage des nourrissons, des enfants, des femmes et des personnes âgées", a répondu Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.

A Doha, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majid Al-Ansari, a confirmé que "deux otages civils américaines ont été libérées par le Hamas et remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza".

"L'avancée d'aujourd'hui intervient après plusieurs jours de communication continue entre toutes les parties impliquées. Nous poursuivrons notre dialogue avec les Israéliens et le Hamas, et nous espérons que ces efforts conduiront à la libération de tous les otages civils de toutes les nationalités", a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole militaire du Hamas, la libération des deux otages vise aussi "à prouver au peuple américain et au monde entier que les allégations faites par (Joe) Biden et son administration fasciste (au sujet du Hamas) sont sans fondement".

L'armée n'a confirmé aucun passage d'aide humanitaire en échange de ces libérations.

Quelque 200 otages israéliens, et étrangers ou binationaux ont été enlevés en Israël et emmenés à Gaza par les combattants du Hamas lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre, qui a déclenché une guerre, Israël pilonnant depuis la bande de Gaza pour "anéantir" le mouvement islamiste.