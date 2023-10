Invasion de punaises de lit à Paris : voici la méthode révolutionnaire utilisée par cet hôtel pour lutter contre les insectes

Cela va faire plus d’un mois que l’affolement causé par les punaises de lit se poursuit. L’invasion des bestioles a commencé à être pointée du doigt en septembre, pénétrant dans les hôtels, s’installant dans les sièges de transports en commun et s’infiltrant dans les lits. De plus, ces insectes peuvent piquer, causant parfois plus que des démangeaisons en cas d’allergie.